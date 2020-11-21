عشان تفصل من الضغوط.. دليل الأفلام الكوميدي بالسينمات

تعرض السينمات المصرية عددا من الأفلام المميزة العربية والأجنبية، وتستعرض "الوطن" تفاصيل الأفلام الكوميدي المتاحة بدور العرض لراغبي الخروج والاستمتاع بعيدا عن ضغوط الحياة اليومية، على النحو التالي:

عفريت ترانزيت

تدور أحداث الفيلم حول بائع مخدرات يتعرض لمشاكل عديدة ويتم اتهامه بجريمة قتل فيسلك طريق التوبة ويبحث عن براءته.

الفيلم بطولة بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود الليثي، هدى مجد، والمخرج ياسر هويدي.

الفيلم يعرض في سينمات بندر المعادي، سينما صن سيتي، سينما أمريكانا بلازا، سينما بوينت 90، سينما بورتو كايرو، سينما أمير، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما الهرم، سينما سان ستيفانو مول، سينما سيتي ستارز، سينما نايل سيتي، سينما مترو الإسكندرية، سينما داندي مول، سينما أوديون، سينما دريم لاند، سينما داون تاون، سينما جولف سيتي، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب/ سينما كايرو فستيفال، سينما مول مصر، سينما جالكسي.

Freaky

الفيلم مُصنف تشويق ورعب، وتدور أحداث الفيلم حول فتاة يتبادل جسدها مع قاتل متسلسل مختل، وتكتشف الفتاة أنه يجب عليها العودة لجسدها خلال 24 ساعة قبل أن تصبح محبوسة في جسد القاتل للأبد.

أبطال الفيلم فينيس فوجان، كاثرين نيوتون، ألان روك، أوريا شيلتون، كاتي فينيران، كيلي لامور ويلسون، ومخرج العمل كريستوفر لندن.

الفيلم يعرض في سينمات أمريكانا بلازا، سينما صن سيتي، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما بندر المعادي، سينما نايل سيتي، سينما جالكسي، سينما سيتي ستارز، سينما بوينت 90، سينما بورتو كايرو، سينما سان ستيفانو مول، سينما داندي مول، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما أمير، سينما فوكس مول مصر.

The War with Grandpa

تدور أحداث الفيلم بعد انتقال الجد لمنزل العائلة، فيقع خلاف بينه وبين بيتر لأنه يتخلى عن غرفة نومه، ويحاول بكل الطرق استردادها، ويتفق بيتر مع أصدقائه على وضع الجد في سلسلة من المقالب.

أبطال الفيلم روبرت دي نيرو، أوما ثورمان، جين سيمور، كريستوفر والكن، روب ريجلي، لورا مارانو، والمخرج تيم هيل.

يعرض الفيلم في سينمات كايرو فيستفال سيتي، فوكس سيتي سنتر ألماظة، مول مصر.

الخطة العايمة

تدور أحداث الفيلم حول أحد الأشخاص الذي يتطلع لسرقة بنك به أوراق هامة، فيتفق مع مجموعة لتنفيذ المهمة وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.

أبطال الفيلم علي ربيع، محمد عبدالرحمن، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، والمخرج معتز التوني.

الفيلم يُعرض في سينمات بندر المعادي، سينما صن سيتي، سينما أمريكانا بلازا، سينما أمير، سينما كوزموس، سينما سيتي ستارز، سينما بورتو كايرو، سينما نايل سيتي، سينما كايرو مول، سينما مترو القاهرة، سينما سان ستيفانو مول، سينما مترو الإسكندرية، سينما أوديون، سينما داون تاون، سينما جولف سيتي، سينما جلاكسي سينبلكس مول العرب، سينما داندي مول، سينما بوينت 90.