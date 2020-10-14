رعب وخيال علمي وأنيميشن.. الأفلام الجديدة في السينمات هذا الأسبوع

تعرض دور السينما مجموعة مميزة من الأفلام، تتنوع بين الدراما والرعب والأنيميشن والخيال العلمي، هذا الأسبوع، وتقدم "الوطن" نبذة عن هذه الأعمال الجديدة، لتساعدك في اختيار الفيلم المفضل لك، كالتالي:

The Nest

تدور أحداث الفيلم حول رجل أعمال بريطاني يصطحب زوجته الأمريكية وأبنائها للمملكة المتحدة بحثًا عن فرصة بمجال الأعمال، لكن نمط الحياة في إحدى المزارع البريطانية يهدد العائلة بأسرها.

أبطال الفيلم جود لو، كاري كون، آن ريد، تشارلي شوتويل، أديل أخطر، تيتيوانا جونس، ومخرج الفيلم شون داركين.

Antebellum

تدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب حول الكاتبة فيرونيكا التي تجد نفسها حبيسة حقيقة مروعة، ويجب عليها أن تكشف غموض اللغز قبل فوات الأوان.

أبطال الفيلم جانيل موناي، كيرسي كليمونز، روبرت آرامايو، جابوري سيدبي، إريك لانج، جاك هوستن، ومخرج الفيلم كريستوفر رينز.

Monster Academy

تدور أحداث الفيلم حول طفل ذكي بالمدرسة الثانوية يتم نقله لمدرسة جديدة، فيقوم بفتح بوابة للوحوش من بعد زمني آخر.

أبطال الفيلم جيمي بيل، روبي روز، جايسوليت، إدسون زونيجا، ومخرج الفيلم ليوبولدو أجولار .

Vivarium

تدور أحداث الفيلم حول زوجين يحاولا البحث عن منزل مثالي للعيش به، ويكتشفوا أنهم بمتاهة غامضة تتشابه المنازل بها، وتبدأ رحلة البحث عن مخرج المتاهة.

أبطال الفيلم جيسي إيزنبرج، إيموجين بوتس، إينا هاردويك، جوناثان آريس، ومخرج الفيلم لوركان فينيجان.