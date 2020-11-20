القوى العاملة: تعيين 5766 شابا بالقاهرة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين 5766 شابا، من بينهم 57 من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبي العمل بتلك المكاتب 22195 شابا، وتوفير 20 فرصة عمل.

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منحة عيد الأضحى المبارك للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 12 مليون و696 ألفا و500 جنيه لـ 25393 عاملاً، كما تم صرف منح رعاية اجتماعية وصحية لتلك الفئة بواقع 44 منحة مولود بإجمالي 88 ألف جنيه، و20 منحة زواج بمبلغ 60 ألف جنيه، و7 منح وفاة بمبلغ 70 ألف جنيه، و13 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 26 ألف جنيه، فضلاً عن عمل عمليتين جراحيتين بمبلغ 9 آلاف جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه 253 ألف جنيه لـ 87 حالة.

وأضاف محمد طه مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أكتوبر الماضي أن المديرية تلقت 907 شكاوى، منها 191 شكوى تم تسويتها وديا، وتم إحالة 260 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ 51 شكوى، وإحالة 23 شكاوى لجهات أخرى طبقا للاختصاص، وتبقى 382 شكوى تحت البحث والدراسة.

ونوه مدير المديرية إلى أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب، استخرجت المديرية 190 ترخيصا جديدا لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ 90 أجنبيا وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات، كما قامت باستخراج 1817 شهادة قياس مستوى مهارة، و1910 رخصة مزاولة مهنة.

أما في مجال التفتيش العمالي فقد فتشت المديرية على 403 منشآت دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 323 محضرا لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 282 شكوى، وتم تسوية 127 شكوى منها وديا، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 142 منشأة، وإعادة التفتيش على 279 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 57 محضر سلامة وصحة مهنية و4 محاضر تراخيص، كما تم بحث شكوى واحدة.