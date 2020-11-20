عقد ورشة عمل "تصميم الشخصيات الرقمية" بكلية فنون الأقصر ديسمبر المقبل

تعقد كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر ورشة عمل «تصميم الشخصيات الرقمية»، في إطار فعاليات المؤتمر الدولي السادس للفنون التشكيلية وخدمة المجتمع، والمقرر انعقاده في ديسمبر المقبل.

يقدم الورشة الدكتور حسن إبراهيم فداوي- أستاذ الفنون التعبيرية بكلية الفنون الجميلة- جامعة الإسكندرية، رسام الكاريكاتير المعروف، أقام 13 معرضًا فرديًا و25 معرضًا جماعيًا و15 ورشة عمل باللغة العربية والإنجليزية محليًا ودوليًا.

وابتكر "فداوي" أول فيلم مصري ثلاثي الأبعاد أثناء إعداد بحث الدكتوراة بالولايات المتحدة، وتم تكريمه خلال عمله كرئيس لقسم الديكور بجامعة الإسكندرية من 4 أندية روتاري بالإسكندرية لإنجازاته المتميزة في تطوير القسم، وشارك بالكتابة والرسوم الجرافيكية والكاريكاتير في الصحف والمجلات المصرية الكبرى مثل (علاء الدين، الأهرام إبدو، كاريكاتير، روزا اليوسف، الأهرام ديلي / ويكلي، الإيكونومست (الأهرام)، داليدا).

وتدور فكرة الورشة حول صعوبة إيجاد معادلة حقيقية لتصميم الوجوه والأجساد بعيداً عن المقاسات التي أسسها فنانو عصر النهضة ومن قبلهم أو من بعدهم، حيث تبقى نظرية«الجشطلت» التي يحمل تعريفها مفهوم التبسيط في البحث عن الأصل اللغوي أو (النظرة) الكلية، وهي نظرية سيتم دراسة إمكانية تطويرها لتستخدم في مجال تصميم الشخصيات، وهي نظرية في علم النفس وليس في التصميم فقط.

وتستهدف الورشة اكتشاف آفاق جديدة والبحث في تصميم الشخصية القابلة للتحريك الرقمي، والتأكيد على أهداف المؤتمر لهذا العام والذي يعني بمناقشة الموضوعات ذات الصلة بالفنون التشكيلية وتفاعـلها مع التحولات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية للعولمة، وما تمثله العولمة من إيجابيات وتحديات في المجتمع المعاصر في ظل طفرة الاتصال والتكنولوجيا والتي أفرزت العديد من الممارسات الفـنية والثقافية الجديدة؛ بما يسهم في استخلاص نتائج وآليات تحقق الإبداع والابتكار، تماشيا مع التحولات العالمية، وبما يحقق تعزيز التعاون على مستوى البحث العلمي والتعليم العالي وخدمة المجتمع.