تخصيص عمال على مداخل محطات المترو لمنع الدخول بدون ارتداء كمامات

أنهت شركة مترو الأنفاق، جميع استعداداتها النهائية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، من حيث الاستعانة بعمال خاصة على بوابات الدخول بالمحطات بالخطوط الثلاثة لمنع دخول أى راكب لا يرتدى الكمامة الطبية بدءاً من صباح غد السبت، بالإضافة إلى التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات بالمترو لتفعيل غرامات 4 آلاف جنيه على المخالفين لتعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار الفيروس.

وشددت شركة المترو على فرق العمالة الخاصة وأفراد الأمن الإداري بالمحطات لمنع دخول الركاب بدون ارتداء كمامات، والتعامل السريع مع أى زحام أمام شبابيك حجز التذاكر بالمحطات من خلال الدفع بعدد أكبر من الصرافين أوقات الزحام والذروة الصباحية والمسائية، بالإضافة إلى الاستعانة بمنافذ بيع متنقلة، لتوفير كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأكدت شركة المترو، أن جميع المحطات مراقبة بشبكة كاميرات ويتم الدفع بقطارات إضافية وقطارات فارغة فى حالة ظهور كثافات ركاب على الأرصفة، مطالبة الركاب بعدم التزاحم خلال استقلال القطارات والانتظار والتأكد أنه ستأتى قطارات إضافية لاستيعابهم، والعمل على اتباع كافة التعليمات للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم أثناء استقلال القطارات.

ونوهت شركة المترو بتوفير كمامات طبية بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور بسعر 3 جنيهات، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال المترو.

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن وجود وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات بالخطوط الثلاثة للمترو، لعلاج الحالات المرضية الطارئة والمفاجئة، مشيرًا إلى أنَّه تمّ التنسيق بين الشركة وشرطة النقل والمواصلات بالمترو بتنفيذ قرار منع دخول أي راكب لا يرتدى الكمامة الطبية للمحطات، وتفعيل غرامة الـ4 آلاف جنيه على المخالفين لتعليمات رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف "عبدالهادي"، لـ"الوطن"، أنَّ الشركة تنفذ بشكل دوري جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات قبل وبعد الرحلات وتطهير المحطات ودورات المياه بالمحطات وتعقيم مكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس، لافتًا إلى أنَّ هناك ندوات تُعقد يوميًا للعاملين لتعريفهم بأخطار بالفيروس وطرق مجابهته.