صلاح عبدالله يشيد بجهود الدولة لاحتواء كورونا: نجحنا في السيطرة

أشاد الفنان الكبير صلاح عبدالله بجهود الدولة المصرية في احتواء أزمة وباء كورونا العالمي.

وقال عبدالله، لـ"الوطن"، إن أجهزة الدولة تبذل جهوداً قوية لعدم تفشي الوباء في مصر، حيث إنه لا يرى تقصيرا من أي جهة فيما يخص الأزمة الراهنة، مضيفاً: "خلينا نسيبنا من أي كلام بيتقال أحياناً إن مفيش مستشفيات عزل كافية مثلاً، لأن فيه حاجات بتبقي مغرضة واللجان الإلكترونية بتقعد تنشرها".

وتابع: "ربما نجد أخطاء فردية من أشخاص وليس من الدولة، التي تُكرس كل جهودها لحماية المصريين من الوباء العالمي، بدليل نجاحنا في السيطرة علي الفيروس إلى حد كبير، وذلك على عكس كبري الدول في العالم التي تفشي فيها الوباء، ولنا في فرنسا وأمريكا والبرازيل خير دليل ومثال".

وأعرب صلاح عبدالله عن أمنيته في زوال الوباء من العالم أجمع كي تعود الحياة لطبيعتها.

ويستعد صلاح عبدالله لاستئناف تصوير دوره في مسلسل "هجمة مرتدة" للمخرج أحمد علاء، وبطولة النجم أحمد عز، خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد عودة الأخير من صربيا عقب تصويره لعدد من المشاهد الخارجية هناك.

وقال عبدالله إنه يجسد شخصية والد أحمد عز وفقاً لأحداث مسلسله، مضيفاً أنه كان يفتقد التعاون مع الأخير خلال الأعوام الأخيرة، ولذلك وجد "هجمة مرتدة" فرصة لعودتهما من جديد، بخاصة مع حبه لأحداث المسلسل المأخوذة عن ملف حديث من ملفات المخابرات المصرية.

وأضاف: "ما حمسني أيضاً أن (هجمة مرتدة) مسلسل وطني مهم لبلدي، وأنا أحب المشاركة في الأعمال التي تحمل رسائل وطنية، لاسيما إذا كان فريق عملها محبب إلى قلبي كأحمد عز وهند صبري وغيرهما من النجوم".

مسلسل "هجمة مرتدة" مأخوذ عن ملف حديث من ملفات المخابرات المصرية، ويشارك في بطولته كل من هشام سليم، نضال الشافعي، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة، محمود البزاوي، ندى موسى، خالد أنور ومايان السيد، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.