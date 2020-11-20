افتتاح 49 مسجدا على مستوى الجمهورية.. تعرف على خارطة المساجد

واصلت وزارة الأوقاف جهودها في إعمار المساجد وإحلال وتجديد بيوت الرحمن، حيث افتتحت الوزارة اليوم 49 مسجدًا.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن تلك الافتتاحات في سبيل الوفاء بواجبها في عمارة بيوت الله، وفي أبلغ رد عملي للدولة المصرية على جماعات أهل الشر والمتاجرين بقضايا الدين، افتتحت وزارة الأوقاف اليوم تسعة وأربعين مسجدًا جديدًا.

أوضحت الوزارة أن إجمالي ما تم افتتاحه من المساجد في واحد وثمانين يومًا فقط 501 مسجد على مستوى الجمهورية وبعمارة غير مسبوقة تليق بوطننا العظيم.

وتابعت الوزارة: الأمر لا يقف عند تشييد المساجد مبنى فقط، إنما يأتي الاهتمام بها صيانة ونظافة، وإعدادًا متميزًا للأئمة العاملين بها، قصد نشر الفكر الإسلامي الوسطي الرشيد، وتحصين أبنائنا وشبابنا ومجتمعنا من التطرف، وقطع دابر المتطرفين من أي سيطرة على بيوت الله.

وفي محافظة الجيزة، تم افتتاح 3 مساجد هي فجر الإسلام بأطفيح، ومسجد الإمام بالوراق، ومسجد الحرمين بـ 6 أكتوبر، كما تم افتتاح مسجد الإمام الشافعي وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وصيانته بتكلفة بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وفي أسيوط، تم افتتاح 13 مسجدا هي الشهداء بمركز ديروط، الكلابوه بمركز أبنوب، حسن يوسف بمركز الفتح، محمد بك البشلي بمركز ديروط، الشهداء بمركز يروط، عباد الرحمن بمركز ديروط، مالك الملك بمركز ديروط، الانصار بمركز ديروط، الوسية بمركز القوصية، الدراوشة بمركز القوصية، الجليل بمركز القوصية، المصطفى بمركز منفلوط، السلام بمركز منفلوط.

وفي المنيا، تم افتتاح 3 مساجد هي نور الدين، بمغاغة، والحق بمغاغة، نصر الدين طوبار بسمالوط. وفي الشرقية تم افتتاح 3 مساجد هي الفتح بالولجا، السلام بالشرقي، الرحمن بعزبة أسعد.

وفي الغربية تم افتتاح مسجد التقوى بقطور. وفي القليوبية تم افتتاح مسجد الرحمن بكفر سعد. وفي الدقهلية تم افتتاح مسجد السلام بمركز دكرنس، النور بعزبة المصابحة بكفر الترعة الجديد، أبصاح بمركز شربين، الغباش بالستاموني بمركز بلقاس، الموافي بكفر الحاج شربيني.

وفي دمياط، تم افتتاح مسجد الرحمن الرحيم بشرباص، عائشة بنت أبي بكر بإدارة كفر البطيخ، الرحمة بدمياط الجديد. وفي الفيوم تم افتتاح مساجد الحاجة إفراز بطامية، نور الإسلام بطامية، فتحي السعد قرية عرفات، الوداع قصر الباسل باطسا، مسجد رحيم أحمد رحيم بالجعافرة، مسجد أبو العباس بالشيخ فضل إدارة جنوب.

وفي البحيرة تم افتتاح مسجد المختار قرية الإمام مالك بوادي النطرون، مسجد الرحمة بالكوبري الروسي، مسجد الرحمة الحرية بشمال التحرير، مسجد عبد الله الصابر بمركز دمنهور، زاوية نعيم، شمس الدين الغربية بأبو المطاير، السلام البحري العزة بشمل التحرير، عبد الفضيل بالمسين، والطحاوي بإيتاي البارود، ومسجد الرحمة بالإبراهيمية، ومسجد شبل علي ماهر بكفر الدوار.

6 ملايين جنيه إحلال وتجديد وصيانة وفرش بيوت الرحمن

ونجحت وزارة الأوقاف في توصيل صوت مصر الوسطي للعالم كله ونشر الفكر المستنير وتحقيق نقلة نوعية في جميع المجالات الدعوية والتنموية، ومنذ أوائل عام 2014 أدركت أنها بصدد الاضطلاع في مواجهة الفكر المتطرف داخليا وخارجيا لا سيما في ظل إعادة مؤسسة الدولة المصرية التي غرس بذورها من جديد الرئيس عبدالفتاح السيسي وأولاها رعايته واهتمامه ودعمه ولقطاع الأوقاف إنجازات في المجلالات المختلفة منها.

وقام القطاع الديني بوزارة الأوقاف بإنشاء 303 مدارس علمية وعقد 12962 ملتقى فكريا وكذلك إنشاء 1200 مدرسة قرآنية وتسيير نحو 3162 قافلة دعوية بالمناطق النائية والحدودية، فضلا عن ضم 2595 محفظاً بالمكافأة أو تطوعاً وإنشاء نحو 15026 فصلا لمحو الأمية.

وصل إجمالي ما تم صرفه على إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد أكثر من 6 مليارات جنيه كما تم إحلال وتجديد وصيانة وترميم نحو 3203 ما يؤكد اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله مبنى ومعنى.