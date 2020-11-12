وزير الأوقاف يهدي محافظ جنوب سيناء سلسلة رؤية الثقافية

أهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مجموعتين مكونتين من 400 كتاب من سلسلة "رؤية" الثقافية، بالإضافة لعدد 2 مجموعة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وقام بتسليم محافظ جنوب سيناء مجموعات الكتب، الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

من جانبه قدم المحافظ الشكر لوزير الأوقاف لتلك المبادرة الغالية وإهدائه هذا الكنز من الكتب الإسلامية.

وأشاد المحافظ بأهمية الموضوعات التي تتناولها تلك السلسلة الهامة. كما قدم المحافظ الشكر للشيخ إسماعيل الراوي لما يقوم به من دور بارز ومتميز بمحافظة جنوب سيناء.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف قامت بتوزيع 3 أطنان لحوم من وزارة الأوقاف، ضمن حصتها من لحوم الأضاحي.

وقال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، أنه جري توزيع اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بالمدن وداخل القرى والوديان والتجمعات البدوية التابعة لها.

وأضاف الراوي أنه جرى التنسيق بين جميع الإدارات بكافة المدن، والتضامن الاجتماعي، والجمعيات الأهلية، للوصول لأكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجًا.