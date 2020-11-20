رئيس مهرجان شرم الشيخ: انخفاض المشاركين في ورشة التمثيل مقصود

في إطار فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أقيم اليوم حفل توزيع شهادات المشاركة في ورشة التمثيل التي أقيمت ضمن فعاليات تلك الدورة، بحضور رئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوى، و مدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوى، ومدرب الورشة الدكتور علاء قوقة والفنان محسن منصور عضو اللجنة العليا للمهرجان.

من جانبه، أكد مدرب الورشة وأستاذ التمثيل علاء قوقة، في بيان صحفي، أن الورشة كانت صعبة على المتدربين، ولكنهم حاولوا إنجاز التدريبات بنجاح خلال 3 أيام فقط.

وأضاف قوقة قائلا: "أنا فخور بأن استجابات متدربي الورشة كانت الأسرع في تاريخ كافة الورش التدريبية التي قدمتها من قبل، وأنا سعيد بتلك النتيجة التي توصلنا إليها" ، واستطرد: "سأظل على تواصل دائم مع المتدربين طوال الوقت للإجابة على تساؤلاتهم ودعمهم وتقديم بعض التدريبات المصورة لهم".

بينما وجهت مدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوى الشكر لمدرب الورشة الدكتور علاء قوقة الذي قدم كل ما في وسعه للمتدربين، وأضافت أن تقليص أيام الورشة هذا العام يرجع للظروف التي يمر بها العالم.

وأشار المخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان، إلى أن تقليل عدد المشاركين في الورشة كان مقصودا بهدف تقليل الاحتكاك وتنفيذ لقواعد التباعد الاجتماعي التي أقرتها وزارة الصحة المصرية حفاظا على الصحة العامة.

وتضمنت شهادات المتدربين الأسماء الآتية: غادة صفوت عبد الله، على أيمن إبراهيم، شروق سمير، محمود يحيى حسنى، مازن عاطف محمد، مايكل مجدى، شادى إبراهيم الحسيني، محمود صالح، عدلان عبد المنجي والروسية آنا في مينوشكا.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، يقام تحت رعاية الفنانة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والهيئة الدولية للمسرح، والهيئة المصرية العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وأكاديمية الفنون، والمجلس الأعلى للثقافة، وقطاع الإنتاج الثقافي