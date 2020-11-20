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محمود مسلم

اصرف متجمد العلاوات الخمسة للورثة الشرعيين يا وزير المالية

كتب:

نبض الشارع
02:19 م | الجمعة 20 نوفمبر 2020
وزير المالية

وزير المالية

عمل والدي أبوالمنصور السيد عبدالله موظفاً في الدولة، وعند وفاته بتاريخ 2 يوليو 2019، وحتى الآن لم يتم صرف متجمد العلاوات الخمس الخاصة به، حيث أحيل والدي للمعاش بتاريخ 1 فبراير 2013، وهو من ضمن المستحقين لمتجمد العلاوات الخمس كغيره من الموظفين الذين يري عليهم القرار، والمبلغ المتجمد هو حق الورثة الشرعيين، إذ أن والدتي التي كانت تقاضى معاش الوالدة قد توفيت، وسقط المعاش لعدم وجود مستحقين. نناشد السيدة الدكتور محمد معيط وزيرالمالية التكرم بصرف متجمد العلاوات الخمس للورثة الشرعيين في أقرب فرصة ممكنة.

محمد أبوالمنصور السيد

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