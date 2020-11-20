بسبب الأمطار.. مصرع طفلين والبحث عن آخرين تحت الأنقاض في الإسكندرية

لقي طفلان مصرعهما "6 و7 سنوات"، وأصيب طفلان آخران، وجارٍ البحث عن طفلين تحت الأنقاض، من سكان عقار الجمرك.

واحتجز 4 آخرون من سكان العقار وذلك إثر انهيار سقف الدور الثالث، بسبب الأمطار الشديدة، ونقلت سيارات الإسعاف 2 مصابين من عقار الجمرك إلى مستشفى الأميرى الجامعى كما تم نقل الجثتين إلى المشرحة.

تسببت الأمطار الغزيرة في حجز 4 مواطنين داخل منزل في منطقة الجمرك بالإسكندرية عقب انهيار الدور الثالث من العقار القاطنين به.

ووصل محافظ الإسكندرية لمتابعة قوات الحماية المدنية والجهات المعنية لإنقاذ أربعة مواطنين محتجزين عقب سقوط سقف الدور الثالث والأخير بعقار بنطاق حي الجمرك بالإسكندرية، حتى سقف الدور الأرضي.

المحافظة تحذر المواطنين من الأمطار الغزيرة

وأصدرت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم، بيانا تحذيريا للمواطنين بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة دون انقطاع، على أحياء المحافظة كافة.

وناشدت المحافظة المواطنين عدم مغادرة المنزل والنزول إلا للضرورة القصوى، حتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمال كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار.

وشددت المحافظة على المواطنين ضرورة توخي الحذر، ‏واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:

1- تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

2- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

3- عدم ‏الوقوف أسفل الشرفات القديمة والمتهالكة.

4- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة في أثناء حدوث البرق.

5- عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية في ‏أثناء حدوث البرق؛ تجنبا لخطر الصعق.

6- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

وضربت نوة "باقي المكنسة" سواحل الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بأمطار غزيرة وصلت حد السيول، ورياح جنوبية غربية، وانخفاض شديد في درجات الحرارة.

وتواصل الأمطار الغزيرة تساقطها حتى الآن على مدينة الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتسببت الأمطار الغزيرة في غرق عدد كبير من الشوارع، مع ارتفاع منسوب المياه بها وأسفل الكباري، وفي الترع؛ بسبب تساقط الأمطار دون توقف، بدرجة وصلت إلى حد السيول.

ويتواجد عمال شركة الصرف الصحي في الشوارع؛ من أجل سحب المياه المتراكمة، خوفا من غرق المدينة، خاصة مع تساقط كميات كبيرة تفوق الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي.

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتستمر هذه النوة، وفق الأرصاد، يومي الجمعة والسبت؛ إذ تشهد المحافظة أمطارا غزيرة على فترات متقطعة، وعلى مناطق متفرقة من أنحاء الإسكندرية.