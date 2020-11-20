القبض على قواد أثناء توصيله فتاة لـ"زبون" في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من ضبط أحد الأشخاص؛ لإنشائه صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تحوى العديد من صور الفتيات، ويبدى من خلالها استعداده لإحضارهن؛ لممارسة الأعمال المنافية للآداب، مقابل مبلغ مالي.

وضبط المتهم وبصحبته إحدى الفتيات، وبمواجهته أقر بتسهيل استغلال المتهمة لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت، وإنشائه الصفحة المشار إليها لذات الغرض.

كما ضبط 2 هاتف محمول، أحدهما خاص بالمتهم الأول، مُحمل عليه الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم، واتخذت الإجراءات القانونية.