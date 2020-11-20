"الثروة المعدنية" تنشر إعلان مزايدة "المعادن" أمام المستثمرين

نشرت الهيئة العامة للثروة المعدنية الإعلان الخاص بأكبر مزايدة البحث والتنقيب عن المعادن المصاحبة في تاريخ الهيئة عبر موقعها الإلكتروني اليوم.

وأوضحت الهيئة عبر الإعلان عن عدد المعلومات التي تخص المزايدة التي يتم من خلالها البحث والتنقيب عن 9 معادن مهمة في الصحراء الشرقية وهي حديد وبوتاسيوم وزنك ورمال بيضاء وزنك ورصاص فوسفات ونحاس وفلسبار وكاولين وطمي بحيرة ناصر.

وتعد هذه المزايدة رقم 2 بعد الإعلان أمس عن نتيجة مزايدة الذهب، ومن المفترض أن تنتهي مدة قبول العروض الخاصة بهذه المزايدة في منتصف مارس المقبل.

وعقد وزير البترول المهندس طارق الملا، أمس، مؤتمرا صحفيا موسعا، للإعلان عن نتيجة أول مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في مصر.

واضاف أن هناك 17 شركة تقدمت، وتم ترسية المزايدة على 11 شركة. وأعلن الملا أمس، إن الوزارة بدأت أمس في طرح مزايدة جديدة للمعادن المصاحبة كجزء ثانٍ من المزايدة الأولى، التي طرحت للتنقيب عن الذهب وبعض المعادن.

وأوضح أنه ستكون هناك مزايدات جديدة طوال العام على أن يكون هناك إعلان عن الموارد كل 4 أشهر، وأشار إلى أن الثروة المعدنية تعد من أهم الثروات في مصر، مشيرًا إلى أنها لم تحظَ في السابق بالأولوية والاهتمام المطلوب، لذا بدأت الوزارة العمل على وضع تلك الثروة في المكانة التي تليق بها.

وأوضح إن قطاع البترول يشارك بـ27% من الناتج القومي للدولة، وكان من المؤسف ألا تمتلك الثروة المعدنية أكثر من 0.5%، لذلك عملنا على تعديل قانون الثروة المعدنية حتى تتحقق لها المشاركة الكبيرة.

وأشار إلى العمل على تعديل القانون وتدريب العاملين والكوادر البشرية، والاتفاق مع استشاري عالمي لمساعدة الوزارة على جذب الاستثمارات الأجنبية.