الصحة: تسجيل 3.2 مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل

أعلنت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، تسجيل 3 ملايين و213 ألف مواطن بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي تضم 6 محافظات هي "الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، جنوب سيناء والسويس"، إضافة إلى محافظة بورسعيد، والتي بدأ التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بها منذ يوليو 2019.

وأوضحت أنه خلال الفترة من أكتوبر2019، وحتى الآن، جرى تسجيل ما يقرب من 610 آلاف مواطن بمحافظة بورسعيد، 800 ألف بمحافظة الأقصر، 920 ألفا بمحافظة الإسماعيلية، و622 ألفا بمحافظة أسوان، 178 ألفا بمحافظة السويس، إضافة إلى 83 ألفا بمحافظة جنوب سيناء.

وأضافت أن الأوراق المطلوبة للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، هي بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد المميكنة، أما بالنسبة للأطفال فتستخدم شهادات الميلاد فقط، حيث إن التسجيل متاح في الوحدات والمراكز الصحية بحسب كل منطقة جغرافية تابع لها محل السكن.

وتبدأ إجراءات التسجيل في المنظومة من خلال ذهاب الأسرة إلى الوحدة الصحية أو المركز التابعة لها الأسرة أو الأقرب لمحل السكن لتسجيل البيانات، على أن يكون متوافرا لدى أفراد الأسرة بطاقات الرقم القومي لكل الأسرة، وشهادات الميلاد للأطفال أو صورة منها، وبعد تسجيل البيانات سيجري فتح ملف عائلي للأسرة، على أن يجري بعد ذلك إجراء الفحص الطبي الشامل أو تحديد الموعد المناسب لإجرائه، للاطمئنان على كل أفراد الأسرة.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أنه جرى تجهيز كافة المنشآت الطبية بمحافظات المرحلة الأولى، وفقًا لأعلى المعايير الإنشائية، وتجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية، وتوفير الفرق الطبية ذات الكفاءة والخبرة العالية، كما يجري تدريب القوى البشرية، ونقل خبرات القائمين على تقديم خدمات المنظومة بمحافظة بورسعيد، والذين جرى تدريبهم على أعلى مستوى داخل وخارج مصر، إلى القائمين على المنظومة بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية ، وذلك استعدادًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل بالمحافظتين.