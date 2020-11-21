قبل Unreasonable Behaviour.. أفلام أخرجتها أنجلينا جولي

ممثلة شاركت في الكثير من الأفلام، حقق خلال مشوارها جماهيرية كبيرة، كما أنها أصبحت أيقونة للجمال، وحصدت أنجلينا جولي خلال مسيرتها الفنية جائزة أوسكار في فئة أفضل دور مساعد عن فيلم Girl, Interrupted عام 2000، وترشحت لها مرة أخرى عام 2009 عن دورها في فيلم Changeling.

وبخلاف نجاح "أنجلينا" كممثلة، فهي لها إسهامات من خلال وقوفها خلف الكاميرا، حيث أخرجت أفلام من قبل مجموعة أفلام، كما تم الإعلان عن إخراجها لفيلم جديد بطولة توم هاردي وهو ما نرصده في التقرير التالي.

A Place in Time

أول فيلم من إخراج أنجلينا جولي، عام 2007 وهو وثائقي صدر 27 أبريل 2007، ومدته ساعة و10 دقائق.. وتكلفة إنتاجه 500 ألف دولار.

In the Land of Blood and Honey

من إخراج وتأليف أنجلينا، طرح بالسينما فبراير 2012، وبطولة زانا مارجانوفيتش، جوران كوستيك، رادي سيربيدزيا.

ترشح الفيلم لجائزة جولدن جلوب واحدة في فئة أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية، حيث كانت تدور أحداثه في البوسنة، وكانت تكلفة إنتاج الفيلم 13 مليون دولار، وفشل سينمائيا ولم يحقق سوى مليونا و203 دولارات فقط.

Unbroken

طرح لأول مرة في ديسمبر 2014، وهو من تأليف جويل كوين، إيثان كوين، ويليام نيكلسون وريتشارد لاجرافينيز.

Unbroken، مأخوذ من كتاب لـ لورا هيلينبراند، وبطولة جاك أوكونيل، ميافي، دومنال جليسون.

ترشح الفيلم لـ 3 جوائز أوسكار في فئات أفضل خلط أصوات، أفضل صوت، أفضل تصوير سينمائي، لكنه لم يحصد أي منها، وتكلفة إنتاج الفيلم 65 مليون دولار، وتخطت أرباحه الـ 160 مليون دولار.

By the Sea

في عام 2015 طرح الفيلم الذي أخرجته "أنجلينا" وقامت ببطولته مع براد بيت، والفيلم تكلفة إنتاجه 10 ملايين دولار، ولم تتخطى أرباحه الـ 4 ملايين دولار.

First They Killed My Father

أخرجته أنجلينا جولي عام 2017، ومأخوذ من كتاب يحمل نفس اسم الكتاب، من تأليف لونج أونج.

قصة الفيلم تدور حول حكاية الكاتبة والناشطة في مجال حقوق الإنسان الكمبودية لونج أونج عن الرعب الذي عانت منه عندما كانت طفلة.

ترشح الفيلم لجائزة جولدن جلوب أفضل فيلم أجنبي، وتكلفة إنتاج 24 مليون دولار، ومدته ساعتين و16 دقيقة.

Unreasonable Behaviour

تم الإعلان عن تولي أنجلينا إخراج الفيلم الذي سيقوم ببطولته توم هاردي، وهو سيرة ذاتية عن مصور الحرب البريطاني دون ماكولين، ومن المقرر أن يكتبه جريجوري بيرك.