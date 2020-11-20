وزير الزراعة يوزع 140 طن تقاوي شعير مجانا على مزارعي مطروح

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قام بتوزيع 140 طن شعير مجانا على مزارعي مطروح للاستفادة من مياه الامطار في مناطق الزراعات المطريةوقال القصير إنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية محافظة مطروح وبالتعاون مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الايفاد" تم تخصيص 1.8مليار جنية لمحافظة مطروح لتنمية المناطق الصحراوية والرعوية والوديان وإقامة السدود والبنية الأساسية واكد القصير انه مشروعا متكاملا يلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية وسوف يبدأ تنفيذه في القريب العاجل مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تقدم كل الدعم لمزراعي مطروح سواء من خلال الإرشاد الزراعي أو التقاوي والشتلات المجانية بالإضافة إلى الدعم الفني من مركز التنمية المستدامة بمطروح التابع لمركز بحوث الصحراء

من ناحيته أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالتعاون المثمر بين وزارة الزراعة والمحافظة من أجل تنمية المناطق الرعوية والوديان ومشروعات التنمية الزراعية بالمحافظة معبرا عن سعادته بزيارة وزير الزراعة للمحافظة والتي استمرت لمدة يومين د عبدالله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء قال إن وزير الزراعة قام بتوزيع 140 طن من تقاوي الشعير مجانا على 2333 مزارع بمناطق مرسى مطروح ورأس الحكمة والنجيلة والضبعة والسلوم وسيدى براني لزراعة 4666 فدان واضاف زغلول أن التقاوي من انتاج وزارة الزراعة بالإضافة إلى إقامة 227 حقل إرشادى لتوعية المزارعيين بأساليب الزراعة وأصناف التقاوي الجيدة لتحقيق أعلى إنتاجيةوالجدير بالذكر أن وزير الزراعة قام أمس بزيارة لمحافظة مطروح استمرت لمدة يومين تفقد خلالها بعض المشروعات الزراعية بمدينة سيوه والتقى مع عمد وعواقل مطروح ناقش معهم آفاق التنمية في المحافظة