"التعليم" تُعلن اليوم جداول الأسبوع السادس من حصص قناة "مدرستنا"

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، جداول الأسبوع السادس من الحصص التعليمية على قناة "مدرستنا" التعليمية، وتمتد جداول الأسبوع السادس من الأحد 22 من نوفمبر وحتى السبت 28 من الشهر الجاري.

وتعرض قناة "مدرستنا" الحصص التعليمية من المواد الأساسية التي تضُاف للمجموع الخاصة بالمراحل الدراسية المختلفة بدء من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الاعدادي.

وتُبث قناة مدرستنا التي انطلقت في 18 من شهر أكتوبر الماضي بالتزامن مع بدء العام الدراسي الحالي، عبر قمر نايل سات، تردد: 12303 أفقي، ومعدل الترميز: 27500، ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم الفرصة أمام الطلاب لمتابعة محتوى قناة مدرستنا التعليمية عبر موقع "يوتيوب" على شبكة الإنترنت، حيث يمكن من خلاله طلاب المراحل الابتدائية والاعدادية متابعة المحتوى الذي تبثه القناة.

ومن المنتظر أن تتيح وزارة التربية التعليم قنوات تعليمية جديدة خلال الفترة المقبلة، يتم بثهما من خلال قمر نايل سات، للصفوف الدراسية التي لم تضمنها قناة مدرستنا، ومنها القناة الجديدة الأولى التي ستعرض الحصص التعليمية من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الابتدائي، تلك المراحل التعليمية التي تحضر معظم أيام الأسبوع وتحتاج بشكل أقل للقنوات التعليمية، وتمثل لهم القناة خدمة مساعدة غير أساسية.

أما عن القناة التعليمية الأخرى التي من المرجح أطلاقها خلال الفترة القادمة، تستهدف المراحل التعليمية من الصف الأول حتى الثالث الثانوي، وطلاب المرحلة الثانوية تعتمد بشكل أساسي على المصادر الرقمية والمنصات التعليمية التي أتاحتها الوزارة مؤخرًا بشكل مجاني لكافة الطلاب.

وساعدت وزارة التربية والتعليم الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة بإتاحة العديد من المنصات التعليمية، سواء في المناهج أو المصادر التعليمية، بالإضافة إلى تسهيل تفاعل الطالب مع المعلم عبر المنصات، مع بداية نظام التعليم عن بعد عبر شاشة التليفزيون أو الإنترنت.