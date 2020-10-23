لو الإنترنت فصل.. خطوات حفظ برامح قناة مدرستنا على اليوتيوب

تيسيرًا على أولياء الأمور والطلاب الذين تفوتهم البرامج التعليمية المذاعة، أتاحت وزارة التربية والتعليم، عرض البرامج الخاصة بقناة مدرستنا عبر قناة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي، لينك قناة مدرستنا على اليوتيوب، وخطوات حفظ الفيديوهات لمشاهدتها بعد انتهاء باقة الإنترنت.

لينك قناة مدرستنا عبر اليوتيوب

يمكن متابعة الدروس والمواد التعليمية لطلاب للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، من هنـــا.

حفظ فيديوهات قناة مدرستنا على اليوتيوب

ويوفر موقع الفيديوهات الشهير، الذي يعرض المواد التعليمية، إمكانية حفظ الفيديوهات لمشاهدتها في وقت لاحق، حتى إذا لم يتوفر إنترنت، ومنها المقاطع الخاصة بقناة مدرستنا.

ويمكنك تنزيل فيديوهات معيّنة من تطبيق YouTube للأجهزة لمشاهدتها بلا إنترنت، وتبقى متاحةً لمدة تصل إلى 48 ساعة، وبعد هذه الفترة، يجب إعادة توصيل جهازك بشبكة الإنترنت.

خطوات حفظ الفيديوهات

1- انتقِل إلى صفحة المشاهدة الخاصة بالفيديو.

2- تحت الفيديو، انقر على رمز التنزيل أو انقر على رمز المزيد ثم تنزيل.

3- عند اكتمال تنزيل الفيديو، سيتغيّر لون رمز التنزيل تحت الفيديو إلى اللون الأزرق.

4- إذا انقطع اتصال جهازك بالإنترنت أثناء تنزيل فيديو أو قائمة تشغيل معيّنة، ستستأنف العملية تلقائيا عند استعادة الاتصال بالإنترنت.

يذكر أن البرامج التعليمية، تبث باللغة العربية لأن الغالبية العظمى من الطلاب في مدارسنا الحكومية المجانية العربية، يحتاجون هذه الحصص.

وسوف تضاف يرامج للعلوم والرياضيات باللغات الأجنبية تباعا، رغم قيود الجهد والتكلفة والزمن.

أما الصفوف الأولى، فتحضر في المدرسة معظم أيام الأسبوع، وبالتالي حاجتهم أقل، وتمثل القنوات خدمة مساعدة لهم وليست أساسية، وتعتمد هذه المجموعة من الطلاب في المقام الأول على المصادر الرقمية الهائلة المتاحة لها مجانا.