التعليم تعلن تشغيل قناة "مدرستنا" على يوتيوب: الدروس باللغة العربية

طرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لينك على اليوتيوب لقناة "مدرستنا" التعليمية ويمكن للطلاب متابعة كل محتوى قناة مدرستنا من خلال اليوتيوب للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

ولينك القناة على اليوتيوب:

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ودعا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب لمشاهدة الدروس التعليمية عبر قناة "مدرستنا" التليفزيونية.

وقال شوقي، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إن القناة تغطي كل الحصص للمواد داخل المجموع للصفوف الدراسية من "الرابع الابتدائي" حتى "الثالث الإعدادي".

وعن تفاصيل القناة قال "بدأنا الحصص باللغة العربية لأن غالبية الطلاب في مدارسنا الحكومية المجانية العربية يحتاجون هذه الحصص قبل غيرهم، وسوف نضيف حصصا للعلوم والرياضيات باللغات الأجنبية تباعا رغم قيود الجهد والتكلفة والزمن".

بالأرقام.. وزير التعليم يُعلن أجور المعلمين الجديدة

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قيمة الزيادات المقترحة للمعلمين سواء البدل أو حافز الأداء الشهري أو مكافأة الامتحانات أو حافز إدارة مدرسية شهري، مع تحديد متوسط الزيادات التي سيحصل عليها المعلم شهريًا.

وأضاف "شوقي" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الشائعات انتشرت لتُشكك في الأرقام التي طرحها منذ يومين عن زيادات، واجتهد البعض في حساب الزيادات، مؤكدًا أنه على الرغم من أن القانون الآن في طريقه للبرلمان ولا يجوز تداوله، إلا أنه أحب أن يضع بين أيدي المعلمين بعض الملامح حتى لا يتبارى البعض في إطلاق إشاعات مُحبطة.

وتابع "شوقي" أن هذا المقترح تمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء، وسوف يتم مناقشة مقترح القانون خلال الدورة البرلمانية المقبلة، أما عن التفاصيل المالية فهي من شأن وزارة المالية وليس التربية والتعليم.

وطالب "شوقي" بالانتظار حتى الانتهاء من مداولات البرلمان وإقرار القانون قبل التأويل، وعدم سؤال وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن حتى الانتهاء من القانون.