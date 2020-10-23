"التعليم" تتيح قناة "مدرستنا" على يوتيوب لطلاب "الابتدائية والإعدادية"

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لينك على اليوتيوب لقناة "مدرستنا" ويمكن للطلاب متابعة كل محتوى قناة مدرستنا من خلال اليوتيوب للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

https://www.youtube.com/channel/UCnxju7_Ug6VbC6en6tBL6Aw/videos

- قناة "مدرستنا" تبث على التردد 12303.

- تبث محتوى علميا في المواد الأساسية المضافة للمجموع.

- تم إطلاقها 18 أكتوبر مع بدء العام الدراسى.

- تبث محتوى علميا للصفوف من الرابع حتى الثالث الإعدادى.

- الحصص تبث المحتوى باللغة العربية لأن الغالبية العظمى من الطلاب في مدارسنا الحكومية المجانية العربية يحتاجون هذه الحصص.

- سوف نضيف الحصص للعلوم والرياضيات باللغات الأجنبية تباعا رغم قيود الجهد والتكلفة والزمن.

- سوف تنطلق قناة جديدة يوم 15 نوفمبر المقبل لتغطية حصص الصفوف من "الاول الابتدائي إلى الثالث الابتدائي".

الصفوف الأولى تحضر في المدرسة معظم أيام الأسبوع وبالتالي حاجة طلاب هذه الصفوف أقل وتمثل القنوات خدمة مساعدة لهم وليست أساسية.

- تنطلق قناة جديدة أيضا يوم 15 نوفمبر المقبل لتغطية حصص الصفوف من "الأول الثانوي إلى الثالث الثانوي".

هذه المجموعة من الطلاب تعتمد في المقام الأول على المصادر الرقمية الهائلة المتاحة لها مجانا.

توفير محتوى كبير على منصة التعلم ببنك المعرفة عن طريق أجهزة التابلت.

- المدرسة تكون للمناقشة وطرح الأسئلة وممارسة الأنشطة.

- إطلاق قناة تعليمية لطلبة التعليم الفنى.