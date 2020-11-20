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محمود مسلم

عاجل.. مسلحون يحتجزون رهائن داخل شركة في جورجيا

كتب:

وكالات
04:20 م | الجمعة 20 نوفمبر 2020
قوات الشرطة

قوات الشرطة

تتعامل أجهزة الأمن الجورجية، حاليا، مع حادث احتجاز رهائن داخل مقر شركة مالية وسط العاصمة تبليسي.

وأكدت وزارة الداخلية الجورجية، في بيان مقتضب، أن المعلومات الأولية تفيد باقتحام رجل مسلح مقر الشركة واحتجاز تسعة أشخاص داخل المبنى، مشيرة إلى أن الشرطة طوقت مكان الحادث، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

في الوقت نفسه، أفادت تقارير إعلامية بأن الشركة المستهدفة تحمل اسم NBC، مرجحة وجود عدة مهاجمين، قد يصل عددهم إلى خمسة أشخاص أحدهم مسلح بقنبلة يدوية.

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