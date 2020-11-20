محافظ الجيزة يوجه بشفط مياه الأمطار من مطالع الكباري والأنفاق

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على مدار اليوم، مجهودات شفط مياه الأمطار من الشوارع والمحاور المرورية، للتأكد من عدم إعاقة الأمطار لحركة المارة والسيارات.

وأجرى المحافظ جولة تفقدية في عدد من شوارع الجيزة، لمتابعة إجراءات التعامل مع تراكمات المياه عقب سقوط الأمطار.

وأكد "راشد" أنه من خلال التنسيق بين كافة القطاعات من شركه مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة والتجميل والاحياء والمراكز، تم الدفع بمعدات شفط مياه الأمطار، وتم التركيز على مطالع ومنازل الكباري والأنفاق والشوارع الرئيسية والحيوية لعدم التأثير على الحركة المرورية.

ولفت إلى أنه جرى التجهيز المسبق لمواجهة موجات تقلبات الطقس بتطهير مصارف مياه الأمطار وتجهيز المعدات وإعداد خطط المواجهة السريعة.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد الميدانى بالشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط مياه الامطار اولا بأول وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكريتر العام وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى

كان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قد أجرى مجموعة من الاتصالات الهاتفية على مدار الساعات الماضية مع عدد من المحافظين من بينهم الأسكندرية والبحيرة لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية فى التعامل مع موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها بعض المحافظات منذ مساء أمس الخميس ومستمرة حتي اليوم الجمعة، ومن بينها محافظات القاهرة والجيزة ومطروح والشرقية.

وتابع "شعراوي" سير عمليات شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار لعدم التأثير علي حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع وكذا حصر المناطق التي تأثرت بسقوط الأمطار.

وناشد وزير التنمية المحلية مواطني محافظة الإسكندرية بالالتزام بالتعليمات التي أصدرتها المحافظة، فيما يخص عدم نزولهم للشوارع إلا للضرورة القصوي لمساعدة الأجهزة المحلية والعاملين بمياه الشرب والصرف الصحي لشفط تراكمات المياه في عدد من المناطق.