"الأرصاد": الأمطار الغزيرة مستمرة غدا.. وتحسن الأحوال الجوية الأحد

قالت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن القاهرة شهدت سقوط أمطار متوسطة الشدة على مناطق متفرقة بها، ومن المتوقع أن تستمر الأمطار اليوم وصباح الغد وتزيد شدتها بمناطق التجمع والقطامية والمعادي.

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية في حديثها لـ"الوطن" أن السواحل الشمالية، خاصة الاسكندرية شهدت أمطارا شديدة الغزارة اليوم ومطروح وكفر الشيخ والدقهلية ومن المتوقع أن تستمر على مدار اليوم غزيرة على السواحل الشمالية ومتوسطة على الوجه البحري.

وأرجعت شاكر غرق مناطق عديدة في الاسكندرية لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة عليها الذى أدى لوجود تجمعات مياه كثيرة، ومن المتوقع أن يحدث تحسن في الأحوال الجوية من يوم الأحد المقبل.

ونصحت "شاكر" المواطنين بمتابعة النشرات الجوية وارتداء الملابس الشتوية والقيادة بهدوء شديد على الطرق السريعة لتجنب حوادث الطرق، كما شددت على البعد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وقت هطول الأمطار لتجنب الصعق الكهربائي.

وعن طقس الغد، توقع الخبراء أن تشهد مناطق القاهرة الكبري والوجه البحري طقسا لطيفا مع وجود شبورة مائية ورياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقسا معتدلا على جنوب سيناء ورياح نشطة على خليج السويس، لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد ورياح معتدلة.

وفي الليل، من المتوقع أن تشهد مناطق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد طقسا باردا، مائلا للبرودة على جنوب سيناء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت في بيان لها عدم استقرار الأحوال الجوية والطقس حتى السبت.