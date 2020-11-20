صور.. محافظ الإسكندرية في عزبة الشامي بالمنتزه لمتابعة أعمال صرف المياه

تواجد اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، منذ قليل، داخل عزبة الشامي بشارع مصطفى كامل، بنطاق حى المنتزة أول؛ لمتابعة أعمال تصريف تراكمات مياه الأمطار، في إطار جولاته المستمرة منذ فجر اليوم، لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية للتعامل مع حالة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة.

وقال المحافظ إن تراكمات المياه بالعزبة وعدد من المناطق الأخرى على مستوى المحافظة، جاءت نظرا لسقوط أمطار غزيرة جدا، فاقت الطاقة الاستيعابية لمطابق الصرف الصحي وشنايش الأمطار بتلك المناطق، مشيرا إلى أنه تم التحرك سريعا والاستعانة بسيارات الحي والصرف الصحي؛ لشفط المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للمطابق.

في سياق متصل، أهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين، عدم النزول إلا للضرورة القصوى حتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمالها في كسح وشفط تجمعات المياه من المناطق المتفرقة.