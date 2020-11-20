خبير عن تهديد مافيا تركية للمعارضة: أردوغان يستخدم أدوات غير سياسية

قال الدكتور بشير عبدالفتاح، خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن أنقرة بلغت مستوى مقلقًا من قمع الحريات والديمقراطية، حيث جاءت في مرتبة متأخرة للغاية وفقا لمقاييس أوروبية وأمريكية ودولية، لكن الأخطر والجديد في هذا الأمر هو تحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية.

وأضاف "عبدالفتاح" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أن الحزب الحاكم في تركيا بدأ يتحالف مع عناصر خارجة عن القانون لإرهاب المعارضة والقوانين، مدللًا على ذلك بأن بعض المرشحين في انتخابات البلدية هم عناصر خارجة عن القانون.

وتابع، أن المافيا التركية تمارس تهديدات متواصلة لرموز المعارضة التركية حتى تتوقف عن انتقاد أردوغان وحكومته ما يعني أن الرئيس التركي لم يكتفِ فقط بقمع الحريات، وإنما بدأ يلجأ إلى أدوات غير سياسية من خلال توظيف عناصر خارجة على القانون وجماعات مشبوهة لممارسة الإرهاب ضد المعارضين، خاصة مع تأكيد استطلاعات الرأي ان شعبيته في تراجع شديد مقابل صعود بعض رموز المعارضة.

ومنذ يومين، شارك زعيم المافيا التركية، رسائل تحتوي على إهانات وتهديدات ضد كليتشدار أوغلو، بعدما أشار الأخير إليها أثناء حديثه في اجتماع الكتلة الحزبية بالبرلمان التركي، وقال موجهًا حديثه إلى الحكومة: "هل تتوقفون عن إطلاق سراح قادة المافيا وتجار المخدرات؟!"، مشددًا على أن حزب الشعب الجمهوري سيواصل انتقاداته ومعارضته لمواجهة المجرمين.

ورد رئيس حزب ديفا، علي باباجان، على التهديدات التي وجهها زعيم المافيا التركية، علاء الدين تشاكجي، الداعم للنظام الحاكم، إلى زعيم المعارضة التركية، كمال أوغلو، مشددًا على أنه يدين بلا قيد تهديدات الهياكل غير القانونية ودعم شريكها الحاكم، مؤكدًا أن صمت أردوغان الذي أدلى ببيان بشأن كل قضية، غير مقبول.