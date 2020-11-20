رغم الطقس السيئ.. ميناء دمياط يستقبل 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع

استقبل ميناء دمياط خلال الساعات الـ 24 الماضية 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينة حاويات و3 سفن بضائع عامة.

وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11540 طنا تشمل: 4740 طن فوسفات و 4000 طن ملح و2800 طن رمل.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55783 طنا تشمل: 12785 طن قمح و505 طن خشب زان و 3470 طن زيت طعام و 36665 طن ذرة و 2358 طن حديد.

‎وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 491 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس وبطاطا وطماطم وورق عنب وخضار مشكل مجمد) وحاصلات زراعية (كمون ولب سوبر وفول وزيتون وكراوية وريحان وفلفل وبرسيم) وفواكة (فراولة) يتم تصديرها إلى كل من السعودية والإمارات و قبرص وإسبانيا وإيطاليا وسلوفينيا وباكستان وسيريلانكا وأمريكا.

وبلغ عدد الحاويات الوارد 96 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1195 حاوية مكافئة وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 109811 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 21625 طنا.

وبلغت حركة تداول الشاحنات 3650 شاحنة، منها 617 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 32610 من البضائع العامة.

يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت محافظة دمياط، اليوم، هطول أمطار غزيرة على سواحلها، مصحوبة برياح وصقيع، ولم تتأثر حركة الصيد ببوغاز في مدينة عزبة البرج، وكذلك حركة الملاحة البحرية بميناء دمياط.