هطول أمطار غزيرة على سواحل محافظة دمياط

شهدت محافظة دمياط هطول أمطار غزيرة على سواحلها، اليوم، مصحوبة برياح لم تؤثر على حركة الصيد بمدينة عزبة البرج، فضلًا عن عدم تأثر حركة الملاحة البحرية بميناء دمياط.

ودفعت الأجهزة التنفيذية في المحافظة بمعداتها للتمركز في الأماكن المعرضة للغرق في مياه الأمطار، وسط تحذيرات من قبل المحافظة بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والفرعية حفاظا على سلامتهم.

من جهة أخرى، واصلت القافلة الطبية الشاملة بقرية "شرمساح" التابعة لمركز الزرقا، توقيع الكشف الطبي على المواطنين في ثان أيامها، ضمن سلسلة القوافل الطبية التى تجرى تباعًا بقرى المحافظة تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان و فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحه بدمياط، إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل تحاليل طبية ووحدتى أشعة وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، مشيراً الي توقيع الكشف الطبى على 2000 مواطن، و تحويل 18 حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، فضلاً عن إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 9حالات أخرى.

وأشار إلى إجراء 330 تحليل معملي و40 أشعة سينية وإجراء الأشعة التلفزيونية لعدد 25 حالة لافتصا إلى أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، فضلاً عن الدور الذي تقوم به لتقديم التوعية الصحية للمواطنين.

كما تم تفعيل الثقافه الصحية والتوعية الطبية خلال القافلة لزيادة وعي المواطنين بمعرفة المثقفين وفنيّ الإرشاد من الأمراض المعدية والفيروسات بأنواعها وخاصة فيروس كورونا الوبائي.