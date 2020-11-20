انتظام حركة الملاحة البحرية والصيد في دمياط

انتظمت حركة الملاحة البحرية بميناء دمياط، اليوم، وكذلك حركة الصيد ببوغاز عزبة البرج، ولم تشهد المحافظة سقوط أمطار على سواحلها، عكس ليلة أمس.

من جهته، أكد حسام وفدي، رئيس جمعية الصيادين بمدينة عزبة البرج، في تصريح خاص لـ"الوطن"، انتظام حركة الصيد بالمدينة، وسروح المراكب بصورة طبيعية، وعدم غلق بوغاز العزبة أمام المراكب.

في السياق ذاته، قال عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن توقف الدراسة من عدمه يرجع لقرار المحافظ، بناء على رأي الأرصاد الجوية، مؤكدا: "لم نبلغ بشىء من هذا القبيل".

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدم استقرار الأحوال الجوية والطقس بداية من أمس الخميس حتى غد السبت، موضحة في بيانها أنه من المتوقع أن تسقط أمطار على مناطق مختلفة بالمحافظات.

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية، ومتوسطة الشدة على بعض المناطق من مدن القناة وجنوب سلاسل البحر الأحمر، على أن تشهد القاهرة الكبرى الجمعة، فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، والسبت تسقط أمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من السواحل الشمالية، وخفيفة على مدن القناة وجنوب سلاسل البحر الأحمر.

ونصحت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة القيادة بهدوء على الطرق السريعة، في أثناء سقوط الأمطار لتجنب حوادث الطرق، ومتابعة النشرات الجوية وارتداء الملابس الشتوية خاصة ليلا، بجانب البعد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وقت هطول الأمطار؛ لتجنب الصعق الكهربائي.