كفر البطيخ "كلمة السر" لمرشحي جولة الإعادة بالدائرة الأولى في دمياط

تحولت المقاهي والكافيهات وورش صناعة الأثاث وصالات الجيم، لمقاصد المرشحين بالدائرة الأولى في دمياط، التي تضم "مركز وبندر دمياط، وكفر البطيخ"، ومدينتي دمياط الجديدة ورأس البر، خلال جولاتهم الانتخابية بجولة الإعادة.

وركز مرشحو الدائرة الأولى الأربعة، الذين يخوضون جولة الإعادة على قري مركز كفر البطيخ، التي يتمتع أهلها بالعصبية القبلية، حتى بات المركز كلمة السر لدى المرشحين الذين يخوضون جولة الإعادة، باعتبارها من المراكز التي يحرص أبناؤها على الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية كافة.

وعقد النائب ضياء الدين داود، جلسات عائلية مع كبار ورموز عائلات المطار وعرب المطار والترعة الجديدة والوهايبة والعرايضة، والضبايعة والشرايدة، وزار قرى اللضامين والقفاصين والنجارين والمحطة القديمة، وأم الرضا الجديدة وجمصة البلد بدائرة مركز كفر البطيخ، والتقى المواطنين بالمقاهي والكافيهات وورش صناعة الأثاث ومحلات البقالة؛ ليستمع إلى مشكلاتهم.

في السياق ذاته، زار ضياء بصل، المرشح لعضوية مجلس النواب عن الدائرة الأولى، قرية جمصة، مسقط رأس المرشح مسعود عبدالنعيم، الذي خرج من الجولة الأولى؛ إذ كان في استقباله، وتجول بمجموعة من الشباب داخل صالات الجيم والمقاهي؛ ليتحدث إلى الناس عن برنامجه الانتخابي، ويتعرف على مشكلاتهم.

كما زار "بصل" قرى "أم الرضا القديمة والجديدة"، والتقى بممثلي العائلات من الشباب وكبار السن من عائلات الدنجاوى وأبو العطا وموسى، وتجول على الكافيهات ومنازل كبار العائلات، والتقى بأصحاب محلات البقالة والمنظفات؛ ليحدثهم عن برنامجه الانتخابي.

وقال ضياء بصل، في كلمته خلال مؤتمر جماهيري: "اللي يفرق بين نائب والثاني هو علاقاته بالمسؤولين، لو متعرفش حد في مصر يبقى هتخدم الناس إزاي، وليس لك علاقات"، مضيفا: "سواء وفقت أم لا لن أتراجع عن خدمة المريض والمحتاج كما عرفتموني، حتى ولو كنت على فراش الموت"، متابعا: "الدولة اللي بتعمل، ليس ضياء بصل أو أتخن نائب، وعليكم بالتصدي للمال السياسي، فمن اشترك بالمال يوم ما، لن تستطيع أن تطالبه بحقك يوما ما".

وواصل عددا من المحامين إعلان تأييدهم لنقيبهم ياسر أبو هندية، نقيب المحامين في الانتخابات البرلمانية، عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلقت بنراته في الميادين الرئيسية بمدينة دمياط.

ونفذ "أبو هندية" جولة انتخابية برفقة عدد من أعضاء نقابة المحامين بكفر البطيخ، واستعان بمكبرات الصوت، خلال جولته هناك؛ لتعريف الناس به.

ولم تشهد جولة الإعادة بعد أي تحركات لأيمن رخا، مرشح حزب مستقبل وطن؛ إذ لم ينفذ جولات انتخابية أو يعقد مؤتمرات جماهيرية، بعد لقاءه بسفير جمهورية بيلاروسيا، والمستشار التجاري والاقتصادي للسفارة، باعتباره عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية.