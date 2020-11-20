صور.. حفل توقيع كتاب "جسد الممثل" بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

عقدت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، في اليوم الختامي لدورته الخامسة، حفل توقيع كتاب "جسد الممثل بين الحركة المعتادة والحركة المعبرة" للدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بحضور الفنان والمخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان، وأدار الندوة الدكتور مصطفي سليم مقرر لجنة الندوات و الإصدارات، الذي بدأ كلمته بالتعريف بالكاتب وتوجيه الشكر لإدارة المهرجان علي إصداره وقال: "الكتاب سيكون إضافة كبيرة، لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي".

الكتاب يحتوي علي عدد من العناوين تشرح أفكار الكاتب منها مفهوم الجسد وجسد الممثل بين الفعل والحركة في الزمان والمكان، وعنوان آخر: "المؤدي- الإنسان / الشخصية أو الدور / الخيال"، وعنوان آخر يشرح فيه جسد الممثل والمكان في المسرح المعاصر وجسد المؤدي والفراغ وتوظيف الجسد الإنساني في المسرح والمفاهيم والأسس العلمية للحركة وآخر عنوان هو الحركة علي المسرح .

وقال مازن الغرباوي رئيس المهرجان: "رغم كل التحديات التي واجهناها الا ان المهرجان محاط بمجموعة من الأساتذة ومن بينهم الدكتور مدحت الكاشف الذي تتلمذت علي يده وعندما طلبت منه التبرع بمنح المهرجان هذا الكتاب من أجل أن ينهل منه الشباب، والمشاركون، وافق على الفور، كما أريد التوجه بالشكر للدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب علي طبع هذا المنجز العلمي".

وأوضح الغرباوي أن الكتاب سوف يكون متوافرا في مقر المهرجان بمنطقة الهرم، ويمكن الحصول عليه بالمجان في أي وقت.

ومن جانبه وجه الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الشكر لإدارة المهرجان، وقال: "الشكر العميق لصديقي و تلميذي مازن الغرباوي، الذي أثنيت عليه أثناء دراسته في الصف الثاني في معهد الفنون المسرحية، وقلت له هو وصديقه علاء حسني أنتم أفضل 2 رأيتهم في حياتي، وهو يحقق ما رأيته في، وأصبح الآن رئيس مهرجان من أهم المهرجانات المسرحية الموجودة على الساحة".

وأضاف الكاشف: "حدثني مازن الغرباوي وطلب مني أن يكون لي كتاب في الدورة الخامسة من المهرجان، وكانت جائتني فكرة الكتاب عندما رأيت عمل مسرحي لأحد أهم الممثلين المسرحيين الموجودين علي الساحة، ورأيته يقع في خطأ فادح على خشبة المسرح، وقمت بكتابة تلك الملاحظة في مفكرة، لحين الاحتياج لها بجانب دراسة قمت بها أثناء ترقيتي من استاذ مساعد الي استاذ، كان هو نواة ذلك الكتاب".

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCO وقد افتتح محافظ جنوب سيناء اللواء أركان حرب خالد فوده الدورة الخامسة للمهرجان بقصر ثقافة شرم الشيخ بحضور الدكتور أشرف زكي والفنانة الكبيرة سميحة أيوب التي كرمت نجوم المسرح المصري والعربي وكان منهم النجم بيومي فؤاد والنجمة حنان مطاوع والمخرح اسلام امام الحاصل علي جائزة افضل شخصية مسرحية مصرية والفنان قاسم اسطنبولي الحاصل علي جائزة افضل شخصية مسرحية عربية.