أردوغان يتحايل على انهيار الليرة برفع الفائدة.. وأسعار الخبز في زيادة

في ظل ما تشهده تركيا من انهيار اقتصادي وانهيار لليرة التركية لمستويات قياسية أما الدولار واليورو، بسبب السياسات الاقتصادية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي تصفها المعارضة في أنقرة بـ"الفاشلة"، تحاول حكومة أردوغان وقف انهيار الليرة أمام العملات الأجنبية وارتفاع أسعار الذهب، عن طريق رفع أسعار الفائدة، حيث أعلن البنك المركزي التركي عن رفع أسعار الفائدة، إلى 15% بعد أن كانت 10.25% بالشهر الماضي.

ويأتي إعلان قرار البنك المركزي التركي بعد اجتماعه أمس، عن شهر نوفمبر، برفع سعر الفائدة، كدليل جديد على انهيار الاقتصاد التركي بسبب سياسات أردوغان "الفاشلة"، حيث يؤكد البنك المركزي التركي في البيان الذي أعلن فيه رفع أسعار الفائدة، أنه "سيتم الحفاظ على إحكام الموقف النقدي في الفترة المقبلة بشكل حاسم إلى أن يحدث انخفاض دائم في التضخم، مع مراعاة جميع العوامل التي تؤثر على التضخم"، وفق ما نشره موقع "حرييت" التركي.

ويستمر الاقتصاد التركي في التراجع والسقوط نحو الهاوية، ولا ينقذه سياسات حكومة أردوغان الاقتصادية، ويلجأ البنك المركزي التركي، بين الحين والآخر إلى رفع سعر الفائدة على الليرة، في محاولة لإنقاذ العملة المحلية من الانهيار، وكرد فعل لارتفاع معدلات التضخم في البلاد، بحسب موقع "تركيا الآن" المتخصص في الشأن التركي.

وتعهد وزير الخزانة والمالية التركي، لطفي علوان، اليوم الجمعة، بسياسات جديدة للبنك المركزي تضمن استقرار أسعار الصرف في البلاد، قائلًا "سنصيغ سياسات القطاع المالي والسياسات المالية العامة بما يتماشى مع أهداف مكافحة التضخم". ويأتي ذلك بينما تراجع سعر صرف الدولار اليوم امام الليرة التركية، من 7.73 إلى 7,61، فيما تراجع اليورو أمام اليرة من 9.13 إلى 9.03، كما ترجعت أسعار الذهب من 463 إلى 457، وفقا لصحيفة "جمهورييت" التركية.

أسعار الخبز في تركيا تتأثر بسياسات أردوغان الاقتصاية

ويتأثر المواطنون الأتراك بسياسات أردوغان الاقتصادية "الفاشلة"، وليس شرطا أن تكون رجل أعمال أو مستثمر في تركيا لتشعر بانهيار الاقتصاد التركي، فالمواطن التركي البسيط تطاله تأثيرات أردوغان الاقتصادية، كان آخر هذه التأثيرات زيادة أسعار الخبز، حيث أعلنت السلطات التركية، برئاسة أردوغان، أمس الأول، عن تطبيق زيادة جديدة في أسعار الخبز، للمرة الثانية خلال شهر واحد، بسبب استمرار ارتفاع أسعار الدقيق في الأسواق.

وفي بداية الشهر الجاري، ارتفع سعر رغيف الخبز وزن 200 جرام من 1.25 ليرة إلى 1.50 ليرة، والرغيف وزن 240 جرامًا ارتفع من 1.50 ليرة إلى 1.75 ليرة وأوضح رئيس اتحاد الخبازين الأتراك، خليل إبراهيم بلشي، لجريدة "ملييت" التركية، أن مع الزيادة الجديدة التي أقرتها حكومة أردوغان أصبح سعر رغيف الخبز في تركيا 2 ليرة.

المعارضة لـ أردوغان: تبيع الوطن بالسياسات النقدية الفاسدة

من جانبه، اتهم وزير الاقتصاد الأسبق وزعيم حزب "الديمقراطية والتقدم" التركي (ديفا)، علي باباجان، اليوم الجمعة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في التسبب في إفقار الأمة التركية، و"بيع الوطن بالسياسات النقدية الفاسدة".

وخلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر حزب "ديفا"، اليوم، قال باباجان لأردوغان "لقد قلت من قبل إن الفائدة المرتفعة خيانة للأمة، لماذا ترفعها الآن؟، عليك أن توضح للأمة سبب رفع الفائدة، أنت سبب فقر هذه الأمة".

وأضاف باباجان: "إذا لزم الأمر، فنحن بحاجة إلى تناول بعض مسكنات الألم في هذه المرحلة لتحمل التطورات الاقتصادية والمالية الحالية" مخطبا أردوغان، "بيع الوطن والتخلي عنه يأتي من خلال سياسات نقدية فاسدة مثل رفع الفائدة، والتضخم المرتفع، وسوء الإدارة المالية، وإهدار موارد الدولة"، بحسب موقع "تركيا الآن".

وأوضح باباجان أن "احتياطي النقد الأجنبي التركي انخفض إلى سالب 39 مليار دولار" متهما الرئيس التركي بإهدار أكثر من 130 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي التي حققتها الأمة على مر السنين بعرق شعبها خلال عامين فقط.

وتابع: "تضاعف دين الخزانة تقريبًا في عامين إذ ارتفعت ديون الخزانة إلى تريليون و860 مليار ليرة، منذ توليك منصب رئيس الحزب في عام 2018، وإسناد إدارة الاقتصاد لأقاربك، ومن ثم اختفاء صهرك الذي عينته وزيرا، فضلا عن ارتفاع معدل البطالة، وأصبح من بين كل ثلاثة أشخاص شخصا عاطل عن العمل في بلدنا".