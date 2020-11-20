مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين، في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط - سوهاج الزراعي الشرقي.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط سوهاج الزراعي الشرقي دائرة المركز ووقوع إصابات ومتوفين.

وانتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي رقم (2497 ى ج ر)، أسفر عن الحادث وفاة كلا من "فاطمة جمال ماضي" 50 سنة و"رشا عبد السلام أحمد" 25 سنة وإصابة كلا من (محمد أحمد صابر 25 سنة - محمود خالد كامل 17 سنة - محمد عبد السلام محمد 30 سنة).

جرى نقل الجثث والمصابين لمستشفى البداري المركزي، وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت محافظة أسيوط العديد من حوادث السير منها الحادث الذي وقع اليوم وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين بالقوصية، وكذا حادث مصرع وإصابة 15شخص فى حادث تصادم سيارتين ملاكي وأجرة وأتوبيس بطريق أسيوط القاهرة الزراعي وحادث إصابة 7 أشخاص، بينهم طفل في حادث تصادم جرار زراعي بدون أرقام بسيارة ربع نقل اثنين كابينة بالطريق الصحراوي الغربي أول مدخل الغنايم في محافظة أسيوط.

وكانت "الوطن" قد حذرت من سوء حالة الطرق في محافظة أسيوط، وذلك في تقرير نشرته مؤخراً، بعنوان: "بعد تصدرها محافظات مصر في حوادث المرور.. طرق أسيوط تصطاد ضحاياها".

وأعرب العديد من أبناء المحافظة، عبر ذلك التقرير، عن استيائهم من سوء حالة الطرق بالمحافظة، وفي مقدمتها الطريق الصحراوي الغربي وطريق " القاهرة – أسوان" الزراعي، وكذلك طريق "أسيوط - البحر الأحمر"، الذي يُطلق عليه اسم "طريق الموت"، وغيرها من الطرق الصحراوية بالمحافظة.