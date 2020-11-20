عاجل.. مصدر: الأوضاع بالقاهرة مستقرة ولا تستدعي تعطيل للدراسة

أكد مصدر بمحافظة القاهرة، أن الأمور تحت السيطرة حتى الآن بشأن التعامل مع موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد وسقوط الأمطار، مشيرة إلى أنه لا جديد حتى الآن بشأن الدراسة بالمدارس، فمازالت الأمور مستقرة وانتظام الدراسة غدا إلى أن يجد جديد.

من جانبه، طالب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مواطني القاهرة عدم النزول إلا للضرورة القصوى لعدم التأثر بموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها العاصمة، جاء ذلك خلال الجولة التي يقوم بها محافظ القاهرة حاليا بعدد من أحياء العاصمة للاشراف على عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع .

وتفقد محافظ القاهرة عدد كبير من الكباري والمحاور المرورية بالعاصمة للتأكد من استمرار عمليات شفط المياه وتسيير الحركة المرورية.

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على ضرورة التركيز على سرعة رفع تراكمات المياه من الشوارع الفرعية قبل الرئيسية؛ لتسهيل حركة الموطنين والتخفيف من معاناتهم في السير بها مع استمرار مراجعة أعمدة الإنارة بالعاصمة حرصًا على حياة المواطنين، مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها دون توقف وتتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة متواجدون بالشارع لمتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول، مشيراً إلى انتشار الشفاطات في جميع أحياء العاصمة للتعامل الفوري مع تراكمات المياه.

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة، بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.