7 وظائف في القاهرة والجيزة بمرتبات تصل لـ5 آلاف جنيه

طرح موقع "فرصنا" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي عددا من الوظائف والمهن التي يحتاجها سوق العمل في عدد من المناطق بالقاهرة والمحافظات، وتستعرضها "الوطن" في التقرير التالي في ضوء الخدمات التي تقدمها لقراءها.

موظف استقبال

اسم الشركة: كايرو لاب

مقر العمل: العجوزة - الجيزة

العمالة المطلوبة: 5.

سنوات الخبرة: سنة - ‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب

السن المطلوب: 25 - 30 سنة.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

الراتب الأساسي: 2000 - 3000 جنيه مصري.

سائق خاص ومساعد شخصي

اسم الشركة: أودوتك.

مقر العمل: شيراتون - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 1.

السن المطلوب: تناسب جميع الأعمار.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

الراتب الأساسي: 4000 - 5000 جنيه مصري.

عاملات نظافة

اسم الشركة: إليكترونيك هاوس (GROUHY).

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5 .

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنوات الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: أنثى.

السن المطلوب: 21 - 55 سنة.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مهندس مدني

اسم الشركة: تكنواليكس.

مقر العمل: سموحة - الإسكندرية.

العمالة المطلوبة: 2.

سنوات الخبرة: 5 سنوات على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

السن المطلوب: 27 - 35 سنة.

عامل نظافة

اسم الشركة: مجموعة شركات درة.

مقر العمل: مدينة الشروق - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 10.

السن المطلوب: 18 - 50 سنة.

المؤهل المطلوب: ابتدائية.

الراتب الأساسي: 2500 جنيه مصري.

مهندس / مهندسة مبيعات

اسم الشركة: هيدروتك لأنظمة الهيدروليك الصناعية.

مقر العمل: النزهة - النزهة الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنوات الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

25 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

مسؤول مبيعات خارجية

اسم الشركة: السقا جاليري.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 1.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنوات الخبرة: 3 - 9 سنوات خيرة.

السن المطلوب: 26 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

الراتب الأساسي: 2000 - 3000 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 1000 - 4000 جنيه مصري.