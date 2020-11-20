عاجل.. محافظ القاهرة للمواطنين: "متنزلوش من البيوت إلا للضرورة"

أهاب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بمواطني القاهرة عدم النزول إلا للضرورة القصوى لعدم التأثر بموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها العاصمة.

جاء ذلك خلال الجولة التي يقوم بها محافظ القاهرة حاليا بعدد من أحياء العاصمة للإشراف على عمليات شفط مياه الامطار من الشوارع.

وتفقد محافظ القاهرة عددا كبيرا من الكباري والمحاور المرورية بالعاصمة للتأكد من استمرار عمليات شفط المياه وتسيير الحركة المرورية.

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على ضرورة التركيز على سرعة رفع تراكمات المياه من الشوارع الفرعية قبل الرئيسية لتسهيل حركة الموطنين والتخفيف من معاناتهم في السير بها مع استمرار مراجعة أعمدة الإنارة بالعاصمة حرصًا على حياة المواطنين مؤكدًا أن كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها دون توقف وتتخذ كافة الاجراءات التي من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة متواجدون بالشارع لمتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول مشيراً إلى انتشار الشفاطات في كافة أحياء العاصمة للتعامل الفوري مع تراكمات المياه.

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وازالتها على الفور.

كان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قد أجرى مجموعة من الاتصالات الهاتفية على مدار الساعات الماضية مع عدد من المحافظين من بينهم الإسكندرية والبحيرة لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية في التعامل مع موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها بعض المحافظات منذ مساء أمس الخميس ومستمرة حتى اليوم الجمعة ومن بينها محافظات القاهرة والجيزة ومطروح والشرقية.

وتابع شعراوي سير عمليات شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع وكذا حصر المناطق التي تأثرت بسقوط الأمطار.

وناشد وزير التنمية المحلية مواطني محافظة الإسكندرية بالالتزام بالتعليمات التي أصدرتها المحافظة فيما يخص عدم نزولهم الي الشوارع الا للضرورة القصوى لمساعدة الاجهزة المحلية والعاملين بمياه الشرب والصرف الصحي لشفط تراكمات المياه في عدد من المناطق.