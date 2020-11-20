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محمود مسلم

طقس بارد على القاهرة وأمطار غزيرة على بعض المناطق غدا

كتب:

هبة وهدان
03:47 م | الجمعة 20 نوفمبر 2020
حالة الطقس

حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة طقس غد السبت، ومن المتوقع أن تشهد مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري طقسا لطيفا مع وجود شبورة مائية ورياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية.

كما توقعت الأرصاد طقسا معتدلا على جنوب سيناء ورياحا نشطة على خليج السويس، لطيفا على شمال الصعيد معتدلا على جنوب الصعيد ورياح معتدلة.

أما ليًلا فتشهد مناطق كل من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد طقسا باردا، مائلا للبرودة على جنوب سيناء.

ونوهت الأرصاد إلى وجود أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري كالبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية كالإسكندرية ومطروح ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش، بالإضافة إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

كما تتأثر شمال البلاد بمنخفض جوي، بينما يتأثر باقي الانحاء بمرتفع العروض الوسطى.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر

القاهرة 22 14.

الإسكندرية 22 14.

وادي النطرون 22 15.

طنطا 22 16.

شبين الكوم 22 16.

دمنهور 22 16.

بلطيم 22 18.

مطروح 20 16.

السلوم 18 14.

سيوة 20 11.

بورسعيد 23 18.

دمياط 22 17.

الزقازيق 23 16.

المنصورة 22 15.

الإسماعيلية 23 14.

السويس 23 15.

العريش 23 14.

رفح 22 14.

رأس سدر 23 16.

نخل 23 09.

نويبع 25 18.

طابا 21 12.

كاترين 15 06.

الطور 24 16.

شرم الشيخ 26 20.

الغردقة 27 18.

مرسى علم 26 18.

الفيوم 22 15.

بني سويف 23 15.

المنيا 23 13.

أسيوط 23 12.

سوهاج 24 14.

قنا 25 14.

الأقصر 25  14.

أسوان 25 15.

إدفو 25 15.

أبوسمبل 25 14.

الوادي الجديد 25 13.

شلاتين 28 20.

أبورماد 27 20.

حلايب 26 21.

رأس حدربة 27 21 .                          

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