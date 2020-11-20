أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك عدة شروط يجب توافرها في المتقدمين لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل طبقا لآخر إعلان.

وتستعرض "الوطن" في هذا الإطار هل يمكن جمع دخل الزوج والزوجة للحصول على دعم صندوق الإسكان الاجتماعي؟، والشروط الواجب توافرها لحجز وحدات الإسكان لمحدودي الدخل، وفقا لما أوضحته الوزارة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

هل يمكن جمع دخل الزوج والزوجة للحصول على دعم صندوق الإسكان الاجتماعي؟

أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يمكن جمع دخل الزوج وزوجته للحصول على التمويل اللازم، للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، وذلك من خلال ملء استمارة طلب التمويل وتقدم مستندات إثبات الدخل وإثبات الشخصية للطرفين.

وأضاف الصندوق أنه كلما زاد الدخل كان ذلك أفضل للعميل، فزيادة الدخل تعنى زيادة التمويل وتقليل قيمة المقدم المطلوب، لذا يفضل إذا كان دخل العميل أقل من 1000 جنيه أن تدخل الزوجة مع الزوج شريكا بالتضامن إذا كانت تعمل، مع العلم أنه في هذه الحالة تصبح الوحدة ملكيتها مُناصفة بينهما.

الشروط الواجب توافرها لحجز وحدات الإسكان لمحدودي الدخل

ـ أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصري الجنسية.

ـ ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاماً ولا يزيد على 50 عاماً في تاريخ نهاية الإعلان.

ـ الحد الأدنى لصافى الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه.

ـ أن يكون المتقدم من منخفضي الدخل، ولا يزيد صافى دخله السنوي من جميع مصادر دخله على 72 ألف جنيه سنوياً للأسرة (بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهرياً) وعن 54 ألف جنيه سنوياً للأعزب (بما يُعادل 4500 جنيه شهرياً).