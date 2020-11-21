اعترافات قاتل دجال قنا: الشرف أغلى من الحياة

أدلى المتهم بقتل دجال ومشعوذ في قرية خزام بمركز قوص، باعترافات تفصيلية، أمام اللواء عاطف أبو الوفا رئيس فرع الأمن العام بقنا، قائلاً: "الشرف أغلى من الحياة" وأكد أن المجني عليه عاش زمنا طويلا يخدع الناس بعلاقته مع الجن و قدرته على قضاء حاجاتهم وكثيراً ما تسبب في مشكلات بين الأهالي بسبب أعمال السحر.

وأضاف أن زوجة خاله لم تنجب و طلبت من زوجها الذهاب للساحر، ليقوم بفك السحر المعمول لها حتى يمكنها الإنجاب، وذهبا معًا إلا أن المجني عليه طلب الجلوس مع الزوجة منفردا حتى يستطيع فك السحر، و بعد فترة وجيزة خرجت الزوجة مسرعة وهي ترتجف، وعندما وصلت لمنزلها أخبرت زوجها بقيام الساحر بمحاولة الاعتداء عليها جنسياً: "على الفور قمت مع خالي، وآخرين بالذهاب للساحر واعتدينا عليه بالضرب".

وقال: "تركت أقاربي وعدت للدجال بمفردي وقمت بتهديده بالقتل إذا فعل هذا الأمر مرة أخرى مع أي سيدة في القرية فقام الساحر بتهديدي بتسليط الجن على أسرتي وأقاربي فقمت بضربه بعصا وفوجئت بأنه يفارق الحياة فألقيت جثته في البئر، وتبين فيما بعد أنه توفي داخل البئر".

كان اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا قد تلقى إخطارا من العميد جمال سالمان، مأمور مركز شرطة قوص بالعثور على جثة مجهولة ومتحللة وملقاة في بئر بقرية خزام.

وتبين للواء محمد ياسر مدير المباحث أن الجثه لمسن يدعى أحمد حسن إبراهيم 71 سنة عامل، كان مبلغ بتغيبه منذ 15 يوماً، و معروف بقيامه بأعمال السحر والشعوذة.

وكشفت تحريات اللواء عاطف أبو الوفا رئيس فرع الأمن العام بقنا والعقيد ياسر القطان رئيس فرع البحث الجنائي بقوص أن مرتكب الحادث أشرف محمد أحمد 41 سنة لقيام المجني عليه بمحاولة الاعتداء جنسيا على زوجة خاله الخرساء أثناء جلوسها معه بمفردها بعد أن طلبت من زوجها الذهاب للساحر ليقوم بفك العمل والسحر حتى تستطيع الإنجاب.

وقررت النيابة العامة بمركز قوص، جنوب قنا، حبس، المتهم 4 أيام، على ذمة التحقيق بتهمة القتل عمداً.