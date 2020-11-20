سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: مناخ الاستثمار في مصر واعد جدا

قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة كريستيان برجر، إن مناخ الاستثمار في مصر، واعد جدا، والقاهرة دائما تحاول جذب الاستثمار الأجنبي، ويمكن أن نعمل مع المستثمرين ونحدثهم عن الفرص الواعدة والجذابة في مصر.

وأضاف "برجر"، في لقاء مع برنامج "آخر الأسبوع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد مجدي، على قناة "صدى البلد"، الجمعة، أن بنك الاستثمار الأوروبي، يقدم قروضا للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي عصب الاقتصاد والتي توفر فرص عمل لعدد كبير من الناس، وأي موظف يعمل فيها لديه فرص واعدة وكثيرة، وهو مجال يعملون فيه مع مصر، لتقديم قروضا لهذه الشركات، لأنهم يعتقدون أنهم بحاجة للاستثمار في هذه الفرص الآن، لخلق المزيد من الوظائف، وذلك بالتعاون مع البنوك التجارية في مصر.

وتابع سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، بأن هناك مجالات أخرى مثل التدريب المهني، وهناك مبالغ كبيرة من المال يمكن توجيهها لتدريب العمالة في مصر، مشيرا أيضا إلى أنه سوف يزور منطقة قناة السويس قريبا.

وأكد أن أزمة فيروس كورونا، تمثل تحديات في كل مناحي الحياة، وعلى رأسها الاقتصاد، وحين النظر إلى البطالة على سبيل المثال، فإن تأثير فيروس كورونا عليها كان جليا، ولكن في نفس الوقت يجب تحويل هذه التحديات إلى فرص.

وشدد على أن هناك فرص كثيرة للشركات الصغيرة، والتي توفر فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى التحديات الاستراتيجية للجائحة، مثل خطوط الإنتاج، وهناك مخاطر من انقطاعها، وعلى سبيل المثال فإن انقطاع خطوط الإنتاج يؤدي إلى تضرر الأوربيون الذين ينتظرون الإمدادات من هذه الخطوط، مصر من الدول القريبة إلى الاتحاد الأوروبي وهناك فرصة لاستغلال ذلك.

ولفت إلى أنه على سبيل المثال ترغب دول الاتحاد الأوروبي، في إنتاج منتجات خالية من الكربون لتقليل تأثيرها على البيئة، وهناك تعاون مع مصر، وسوف نقدم جولة ثانية من التعاون بين الاتحاد الأوروبي والقاهرة.