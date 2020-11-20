إزالة تعديات على الأرض الزراعية في المهد بدمياط

أزالت الوحدة المحلية بالسنانية بإزالة حالة تعدي على أرض زراعية في المهد على مساحة 300م2 بحضور عبد الخالق فرج نائب رئيس المدينة لشئون القرى وعادل جلال رئيس الوحدة المحلية بالسنانية والقسم الفني بالوحدة ومسئول الزراعة حيث تم رد الأرض لأصلها.

وفي وقت سابق افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، محطة صرف صحي "عبد القادر2" بقرية السنانية بتكلفة 10 ملايين جنيه، واستمعت إلى شرح تفصيلى عن المشروع الذى يضم شبكات إنحدار بطول 2378 متر طولي ومحطة رفع وخط طرد بطول 2150 ويخدم المشروع 2000 نسمة بمنطقة كوبري النماس بالقرية والمناطق المحيطة.

وقالت "منال"، إن المحافظة حريصة على الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال بهذا المشروع وإزالة كافة العقبات التي عرقلت استكماله منذ عدة سنوات، وتوجهت المحافظ بالشكر إلى شركة "موبكو" على تمويل المشروع ضمن خطتها للمشاركة المجتمعية لدعم المشروعات ذات النفع العام بمحافظة دمياط، كما توجهت بالشكر إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى على إنشاء المحطة وفقا للجدول الزمنى المحدد.

وفي سياق متصل، ناشدت محافظ دمياط المواطنين القاطنين بالمنطقة بسرعة التقدم إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتنفيذ الوصلات المنزلية، مؤكدة أهمية تفعيل دور الجمعيات الأهلية فى تنفيذ هذا الملف، وأشاد رئيس مجلس إدارة شركة موبكو لإنتاج الأسمدة بجهود محافظ دمياط لاستكمال هذا المشروع و دفع عجلة التنمية الشاملة على أرض المحافظة.