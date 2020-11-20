سفير الاتحاد الأوروبي: سعيد بالروح المضيافة للمصريين.. وأحب الملوخية

قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، كريستيان برجر، إنه جاء إلى مصر سائحا، وكمسؤول عن الشرق الأوسط، وزار دولا كثيرة منها مصر، لافتا إلى أنه يعيش في القاهرة على قدر المهمة، ثم يعود مرة أخرى.

وأضاف "برجر"، في لقاء مع برنامج "آخر الأسبوع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد مجدي، على قناة صدى البلد الفضائية، الجمعة، أنه سعيد بالروح المضيافة للمصريين، موضحا أنه قضى عدة سنوات في وقت سابق، وذهب في رحلة إلى الأقصر وأسوان عبر النيل، مشيرا إلى أنه تناول العديد من الوجبات المصرية، ويحب الملوخية.

وتابع سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، أن كل مكان به سحر خاص به، والقاهرة لا يستطيع أحد أن يتجاهلها، وأن يتجاهل "أم الدنيا"، وهو سعيد جدا بالوجود في مصر.

وأكد أن مصر تسعى لجذب الاستثمارات، وهي بها فرص واعدة وجذابة، وبنك الاستثمار الأوروبي يقدم قروضا للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي عصب الاقتصاد والتي توفر فرص عمل لعدد كبير من الناس، وأي موظف يعمل فيها لديه فرص واعدة وكثيرة.

ولفت إلى أن هناك العديد من مجالات التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ومنها أيضا التدريب المهني، حيث يضخ الاتحاد الأوروبي أموالا كثيرة لتدريب العمالة في مصر، بالإضافة إلى إنتاج منتجات خالية من الكربون لتقليل تأثيرها على البيئة، لأن الاتحاد الأوروبي حاليا يسعى إلى إنتاج مثل هذه المنتجات التي لا تؤثر بالسلب على البيئة.

وشدد على أن أزمة فيروس كورونا سوف تؤثر على سلوك العالم، موضحا أن سلوكيات العالم ستتغير بعد انتهاء الجائحة، والعالم سوف يعامل بحذر فيما بعد، لافتا إلى أن الإغلاق مستمر في بلاده لمدة 3 أسابيع مقبلة، مشددا على أن الإغلاق يهدف لكسر دائرة انتشار عدوى فيروس كورونا.