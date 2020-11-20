الخشت لـ"الوطن": امتحانات الميدتيرم في موعدها ومستعدون للأمطار

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن امتحانات الميدتيرم ستعقد في موعدها المعلن دون تأجيل، لافتا إلى أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية في مثل هذه الظروف المتعلقة بالطقس.

وأضاف الخشت، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه جرى التنبيه على جميع الإدارات الهندسية وإدارة الحماية المدنية وعناصر الأمن الإداري بالمتابعة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وتشغيل فرق الطوارئ بالإدارات الهندسية والحماية المدنية، والتأكد من سلامة المباني وغيرها، وفصل الكهرباء عند الاحتياج، وكذلك وسرعة التعامل مع أي موقف قد يطرأ.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه منذ شهر، قام بإصدار مجموعة من التعليمات لكل الكليات والمستشفيات والإدارات، بالاستعداد لموجة الأمطار وتغير الطقس.

وأشار الخشت، إلى الإجراءات الاحترازية بعد إعلان حالة التأهب بإدارة الطوارئ بالإدارة العامة للشؤون الهندسية، وجاءت كالتالي:

1 - تخفيض شدة الإضاءة داخل الحرم الجامعي وفصل الأعمده المزودة بلمبات صوديوم والمعرضة للانفجار أو التسبب في حريق حال تسرب مياه الأمطار إليها، والاعتماد فقط على الكشافات الليد.

2 - التنسيق مع إدارة الأمن وغرفة مراقبة الكاميرات لتأمين أسوار الجامعة وتأمين الإضاءة عليها.

3 - فصل كل كشافات إضاءة واجهات المباني والإضاءات الديكورية وإضاءة القبة وبرج الساعة لأنها قديمة ومعرضه لخطر الحريق.

4 - عمل دوريات بالتناوب على الكليات ومباني الحرم.

غدا.. انطلاق امتحانات الميدتيرم بجامعة القاهرة

تبدأ امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول "الميدتيرم"، بكليات جامعة القاهرة غدا السبت، وفقًا لجداول كل كلية، إلكترونيا، في إطار حرص الجامعة على التحول الرقمي الشامل والانتقال إلى عصر جامعة الجيل الثالث.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، استعداد الجامعة لإجراء امتحانات الميدتيرم إلكترونيًا من خلال منصة الجامعة التعليمية الذكية Blackboard التي تُعد من أقوى أنظمة التعليم الذكي في العالم، لافتًا إلى اكتمال عمليات التدريب على منصة الامتحانات التي بدأتها الجامعة مبكرًا للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على استخدام المنصة.