محافظ كفر الشيخ يعلن الطوارئ ويكلف برفع مياه الأمطار من الشوارع

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع حالة الطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القرى وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار تسقط في حينها، كما شددّ محافظ كفرالشيخ، على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنباً إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن.

وأشرف اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على رفع مياه الأمطار من الشوارع، ومن المنخفضات، لتيسير حركة المارة في الشوارع، وانتشر نواب رئيس المدينة وعمال النظافة، للاستمرار على رفع مياه الأمطار، وتابعت المهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال رفع المياه المتراكمة بالأماكن المنخفضة مع استمرار رفع درجات الاستعداد بنطاق المركز والمدينة، لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار، بحضور نواب رئيس المركز والمدينة، ورؤساء الأحياء والقرى ونوابهم ورؤساء أقسام النظافة بجميع الشوارع بالمدينة والقرى، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، للمتابعة على مدار الساعة.

تابع العميد هاني محمد عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم على المتابعة الدورية من نواب رئيس المدينة بسيارات الكسح والمعدات ومتابعة العاملين بقسم النظافة لسرعة الانتهاء من سحب مياه الأمطار أولا بأول وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمصيف.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، سحب مياه الأمطار وخاصة من المناطق المنخفضة، وسحب المياه الناتجة من سقوط الأمطار داخل أسوار المدارس، وأشرف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على رفع مياه الامطار من الشوارع، وإصلاح كسر بماسورة مياه بالمدينة، كما تابع رفع مياه الامطار بقرى مركز فوه.