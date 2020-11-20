وفد من أكبر 10 شركات سياحة روسية يزور متحف شرم الشيخ

تفقد وفد من أكبر عشرة شركات سياحة روسية، اليوم الجمعة، متحف شرم الشيخ، للتعرف على مقتنيات المتحف الأثرية، بهدف الدعاية والتسويق للمتحف.

كان في استقبال الوفد محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، ومريام إدوارد المشرف العام على المتحف.

وقام الوفد بجولة داخل صالات العرض، واستمعوا إلى شرح وافي عن مقتنيات المتحف من خلال سيناريو العرض المتحفي.

وأعرب الوفد عن انبهارهم بمعروضات المتحف، خاصة مقتنيات الملك "توت عنخ آمون"، ومحاكاة المقبرة، وأثنى الوفد على حسن الاستقبال والضيافة.

وقال محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إنه جرى أيضًا استقبال مديري شركات السياحة بمدينة شرم الشيخ، للتسويق للمتحف، بالتنسيق مع قطاع المتاحف، ومكتب وزير السياحة والآثار، وبالتعاون مع قطاع التمويل.

وأكد مدير متحف شرم الشيخ، أن مديري شركات السياحة بمدينة شرم الشيخ، قدموا مقترحاتهم الخاصة بشأن التسويق السياحي للمتحف وجاري دراستها.

وأوضح مدير المتحف، أنه يستقبل يوميًا أفواجًا سياحية من مختلف جنسيات العالم.