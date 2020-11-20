تشغيل طريق "النفق - شرم الشيخ" في جنوب سيناء غدا

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تشغيل طريق النفق/ شرم الشيخ فعليا وتجريبيا، اعتبارا من غد السبت، مؤكدا الانتهاء من الاستعدادات كافة الخاصة بالتشغيل، وتزويد الطريق بجميع الخدمات.

وأشار المحافظ، في تصريح له اليوم، إلى أنه جرى تأمين الطريق، وتزويده بنقط إرتكازات أمنية على طول الطريق، إضافة إلى تمركز سيارة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى عند كل بوابة من بوابات الطريق، وتوفير المياه للأفراد كافة، المتواجدين بتلك الإرتكازات، وتوصيل التيار الكهربائي بها، وتذليل المعوقات مع الجهات الأمنية، للتسهيل على المواطنين، وتكليف شركة الاتصالات بتغطية الطريق بخدمة المحمول.

وأوضح اللواء خالد فودة، أنه سيجرى تحصيل رسوم الطريق من خلال نقطتي مرور بوابتي عيون موسى وشرم الشيخ، وفقا للقيمة التي ستحددها شركة الطرق.

ويمتد طريق عيون موسى/ شرم الشيخ الجديد، بطول 342 كيلو مترا، بمسار جديد يختلف عن القديم، الذي يبلغ طوله 540 كيلو متر، لاختصار ساعات الوصول من القاهرة إلى شرم الشيخ في 4 ساعات فقط، بعد أن بلغت المسافة بين المدينتين 452 كيلو متر، بعد إضافة طريق مصر السويس الصحراوي بطول 110 كيلو متر.

ويتضمن طريق شرم الشيخ الجديد 3 حارات في كل اتجاه، بعرض 25 مترا لكل حارة، وتوجد 14 محطة لتموين السيارات على جانبي الطريق، بمعدل 7 محطات على طريق الذهاب، ومثلهم على الإياب، بمسافة 50 كيلو متر بين كل محطة وأخرى.

وجرى تزويد الطريق بالاستراحات الخاصة، ونقط الارتكازات الأمنية والإسعاف ووحدات التدخل السريع، واللوحات الإرشادية، وبلغت التكلفة الاجمالية لإنشاء الطريق 3 مليارات و500 مليون جنيه.​