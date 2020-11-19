محافظ جنوب سيناء يلتقي بالفنانين المشاركين في مهرجان شرم الشيخ الدولي

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بعدد من الفنانين والإعلاميين والنقاد، المشاركين في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وهم "سميحة أيوب، لقاء سويدان، مروه عبدالمنعم، منه تيسير بدر، ماردينا ديمتريفتش، محسن منصور، على عليان، جبار جودى، نضال الشافعى، ضياء دندش، منتور زمبراج، أمل الدباس، أيمن الشيوي، مازن الغرباوي".

وأثنى المحافظ على تطور المهرجان إداريًا وفنيًا وإعلاميًا، وعلى الدور الكبير الذى يقوم به المخرج الفنان مازن الغرباوي، لكونه نجح في تجميع كوكبة متألقة من الفنانين، فضلًا على المستوى الراق للعروض المسرحية، وتنوع المشاركة سواء كانت محلية وأو عربية وأو دولية، مما أعطى للمهرجان كيانا كبيرا على المستوى الدولي.

وأكد محافظ جنوب سيناء على نجاح الدورة الخامسة للمهرجان، وعلى دعم المحافظة الدائم لإدارة المهرجان، لكونه يثري الحياة الثقافية بمدينة شرم الشيخ.

وأكد الفنانون، خلال اللقاء، أن أهم أسباب نجاح المهرجان خلال الخمس دورات السابقة هو الدعم اللا محدود من المحافظ، وأعربوا عن سعادتهم بهذا اللقاء، والذي اعتادوا عليه في كل دورة.