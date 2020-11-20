فيديو.. المتهم الأول بنشر كورونا بالعالم يباع في سوق الجمعة بـ80 جنيها

في سوق الجمعة، حيث يتجمع المواطنون لشراء الحيوانات الأليفة والغريبة، وأطعمة الطيور بسعر أقل من نظيرتها بالأسواق الخارجية، وعلى بعد أمتار من ميدان السيدة عائشة، يقف شاب لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره، يضع أمامه أقفاصًا لحيوانات وطيور مختلفة معروضة للبيع.

واتخذ الشاب ناصية شارع سوق الجمعة ليستقبل المواطنين المارين في السوق؛ لعرض بضاعته من الحيوانات والطيور الغريبة، حيث تجمع بعض المواطنين للسؤال عن أسعار تلك الطيور أو ذلك الحيوان.

للوهلة الأولى تنجذب أنظارك نحو 6 أنواع من الصقور معروضة في أقفاص مختلفة، وأنواع من الحرباء والفئران، وعندما تقترب لتمعن النظر تجد نفسك تنظر بشكل مباشر إلى السبب الأول لنشر كورونا في العالم، وفق التقارير الإعلامية المعلنة وهو حيوان الخفاش.

داخل قفص ضيق يقبع خفاش يشاركه الحبس مجموعة من الفئران من نوع الهامستر وبعض الكتاكيت التي تستخدم لإطعام الصقور، يحاول الخفاش الهرب من بين الأسلاك، لكن أحد المتواجدين يصرخ في البائع محذرًا، فيقوم بإعادته إلى قفصه مرة أخرى، وسط تهليل وسعادة المتفرجين.

يعرض البائع الخفاش، قائلا: "الوطواط" سعره 80 جنيها فقط، وهو يعيش في القفص وسط حيواناته وطيوره الجارحة، ويقوم بإطعامه وإخراجه من القفص لجعل الزبائن تشاهده بشكل أفضل بيديه العاريتين، ويعيده مرة أخرى إلى القفص.

وعندما استنكر البعض وجود الخفاش المسبب لفيروس كورونا، كان رده أنه "وطواط آكل للفاكهة"، وهو من الحيوانات الغريبة "اللي ليه زبونه، في ناس بتحب الحاجات الغريبة، خصوصا أنه مش بيحب النور كتير، وبيعش على أكل الفاكهة، وهو عارض 2 منه بس".

الخفاش الثاني يقبع في قفص أصغر مع فئران من نوع الجربوع، وهو أكثر هدوءًا من الأول.

وسوق الجمعة واحد من أهم أسواق بيع الحيوانات الأليفة والغريبة، ويقام يوم الجمعة من كل أسبوع، وتنتشر به الكثير من الكائنات الغريبة، لذا ينصح الأطباء باتباع بعض التعليمات الوقائية للحماية من انتشار الفيروسات.

- الحرص على ارتداء الكمامة بشكل صحيح طوال الوقت.

- ارتداء القفازات الطبية خلال التعامل مع الباعة أو المتواجدين داخل السوق.

- قم بترك مسافة مناسبة بينك وبين البائع خلال التعامل أو الشراء.

- تجنب الإمساك بالحيوان بشكل مباشر.

- يمكن أن تقوم بوضع الحيوان داخل القفص المخصص، وعرضه على طبيب بيطري قبل إدخاله منزلك.

- تجنب نهائيا ملامسة الوجه أو العينين خلال التواجد داخل السوق.

- بمجرد الخروج من السوق يجب التخلص من القفازات بشكل سليم ثم الكمامة.

وفي يناير الماضي ظهرت تقارير علمية تتبنى نظرية أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي انتشر من الصين وتحول إلى وباء عالمي، قد حدث بسبب تحور الفيروس داخل طائر الخفاش المعروف باسم "حدوة الفرس" في سوق الحيوانات في مدينة ووهان، وفقًا لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وتسبب هذا الطائر قبل سنوات في انتشار فيروسات مثل "سارس" و"ميرس"، لأنه قادر على حمل فيروسات مختلفة دون أن يمرض، حتى أنه يوصف بأنه "خزان للفيروسات"، التي سببت عددا من الأمراض والأوبئة في أفريقيا وماليزيا وبنجلاديش وأستراليا.

ولا يقتصر الأمر على الفيروسات المذكورة، حيث يحمل الخفاش عدوى "إيبولا"، كما يحمل فيروس "داء الكلب" - وفقًا لموقع "سكاي نيوز".