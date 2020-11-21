10 تحذيرات لمديري المدارس في حال هطول أمطار بالدقهلية

وزعت الإدارات التعليمية بمحافظة الدقهلية، 10 تحذيرات لمديري المدارس في حال هطول الأمطار، وذلك عقب تحذيرات من تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ المصحوب بسقوط الأمطار.

وتضمنت التحذيرات أجزاء تتعلق بالتعامل مع الكهرباء في المدرسة والفصول، وأجزاء أخرى تهتم بسلامة الطلاب داخل المداس، علاوة على الإبلاغ عن أي مشاكل بالمدارس يمكن أن تتسبب فيها الأمطار.

والتحذيرات هي

1- فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول، حال سقوط المطر، وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات.

2- التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء، وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب والأسوار والسلالم.

3- مراجعة جميع وصلات الكهرباء، وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.

4- التأكد من نظافة أسطح المدارس، وعدم وجود أي مخلفات أو رواكد عليها، وتسليك مسالك المطر.

5- عدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول وقت سقوط الأمطار.

6- تقديم فقرات ونصائح للطلاب من خلال الإذاعة المدرسية، بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع خلال سقوط الأمطار، حرصًا على حياتهم من تعرضهم لمخاطر الكهرباء.

7- عدم العبث بمياه الأمطار؛ خوفًا من وجود أي خطر تحتها سواء كانت كهرباء أو بيارات وبالوعات مفتوحه.

8- تشكيل لجنة إدارة الأزمات والكوارث طبقا للقرار الوزاري 262 بكل مدرسة لمتابعة تنفيذ هذه التعليمات.

9- قيام الإذاعة المدرسية بعمل توعية للمجتمع المدرسي بكيفية التعامل مع الأمطار الغزيرة وكيفية تجنب المخاطر خصوصا في الأماكن ذات الطبيعة الخاصة، كالقرى والنجوع والمناطق الجبلية والصحراوية.

10- ضرورة إخطار الإدارة التعليمية بأي ملاحظات موجودة بالمبنى أو السور على وجه السرعة.

وشهدت مناطق عديدة من محافظة الدقهلية يوم الجمعة سقوط أمطار خفيفة، فيما ساد طقس مستقر على معظم الأنحاء، إلا أن هناك تحذيرات من استمرار حالة الطقس السيئ خلال الأيام القادمة.