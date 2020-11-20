"الأرصاد" تتوقع طقس 72 ساعة: أمطار رعدية على السواحل الشمالية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن توقعات الخبراء للطقس خلال الــ 72 ساعة القادمة، في الفترة ما بين 21 إلى 22 نوفمبر الجاري، من السبت إلى الاثنين.

وجاءت توقعات الأرصاد يومي السبت والأحد، يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد بارد ليًلا على تلك المناطق.

أما مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد فتشهد طقسا معتدلا نهارًا مائلا للبرودة ليلًا، وتكون الرياح مثيرة للأتربة على شمال الصعيد، كما تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان.

ومن المتوقع أن يشهد تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءً على بعض المناطق من الوجه البحري، وتكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية، ويكون الرياح نشطة على خليج السويس.

أما يوم الاثنين فترتفع درجات الحرارة لطيف نهارا، بارد ليلا على معظم الأنحاء على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

أما على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد فيكون الطقس معتدلا نهارا مائلا للبرودة ليلا، بينما يكون معتدلا نهارا بارد ليلا على جنوب الصعيد، كما يتوقع خبراء الهيئة سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وتكون الرياح نشطة.

وجاء بيان درجات الحرارة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة كالتالي:

درجات الحرارة يوم السبت 21 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 17.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

درجات الحرارة يوم الأحد 22 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 17.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

درجات الحرارة يوم الاثنين 23 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 17.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 13.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.