آخر أخبار مصر.. أمطار غزيرة و4 آلاف جنيه عدم ارتداء الكمامة في المترو

تستعرض "الوطن" أبرز الأخبار الخدمية اليوم، التي تمس الحياة اليومية للمواطنين مثل الطقس والتعليم والإسكان، وذلك في إطار خدمة يوميها "آخر أخبار مصر" على النحو التالي:

الأمطار تحول ميدان فيكتور عمانويل في الإسكندرية إلى بحيرة مياه

ارتبكت حركة المرور اليوم في ميدان فيكتور عمانويل بمنطقة سموحة بسبب تحولها لبحيرة مياه بعد أن أغرقته الأمطار الغزيرة التي وصلت للسيول، مع بدء نوة باقي المكنسة.

خطوات الحصول على طلب توصيل مرافق دائمة في المدن الجديدة

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديد خطوات عند تقديم طلب توصيل مرافق دائمة بالمدن الجديدة، تتمثل في التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة، ثم التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة، وانتظار موعد المعاينة، ثم تقديم بقية المستندات ودفع بقية المستحقات، ثم انتظار رسالة بموعد تسليم الخدمة.

أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى

شهدت مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى أمطارا غزيرة اليوم ضمن موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، وتوقع مركز التنبؤات بالأمطار بوزارة الموارد المائية والري سقوط أمطار متوسطة، اليوم، على السواحل الشمالية الغربية، تقل شدتها على محافظات الوجه البحري والقاهرة والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر، وقد تصل إلى شمال الصعيد، وتستمر أمطار متوسطة على السواحل الشمالية حتى غدا السبت.

171 ألف جنيه إيرادات الصندوق الأسود أمس

واصل فيلم "الصندوق الأسود" بطولة الفنانة منى زكي، تصدر الإيرادات اليومية للأفلام في السينمات، حيث حقق 170 ألفا و603 جنيهات، أمس الخميس، وفقا لبيان أعلنه الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إجراءات حاسمة ضد كورونا في المترو غدا.. الكمامة إجباري والغرامة 4 آلاف جنيه

تبدأ الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق غدا في تطبيق قرار حظر دخول أي مواطن لمحطات المترو إلا بكمامة، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، على أن يتم تطبيق غرامة قدرها 4 آلاف جنيه على المخالفين.